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    13:30, 04 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Сохранить инфляцию в пределах 8,5% поручил Президент РК

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    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству РК и Национальному банку РК сохранить инфляцию в пределах 8,5%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Хочу остановиться на вопросах, требующих оперативного реагирования. В текущем году цены на социально значимые продтовары выросли на 10,4%. По итогам 9 месяцев общий рост инфляции составил 8,9%», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития моногородов.

    Как отметил Глава государства, уже очевидно, что под давлением роста цен на продтовары инфляция выйдет за верхний уровень 6%.

    «Поручаю Правительству и Национальному банку сохранить инфляцию в пределах 8,5%», - сказал Президент.

    «По моему поручению созданы региональные комиссии по расследованию посреднических схем. Результатов не видят ни Президент, ни граждане. Администрация Президента должна разобраться и доложить в недельный срок», - заключил К. Токаев.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Нацбанк Казахстана Главная Экономика
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