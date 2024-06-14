Сохранить и усиливать потенциал NU - депутаты ознакомились с исследовательскими центрами университета

Экзоскелеты для реабилитации больных, лечение раковых опухолей, изучение нанообъектов, улучшение материалов для ядерных реакторов, очищение воды и генерация водорода при помощи фотокатализаторов - свои научные разработки продемонстрировали ученые NU депутатам Мажилиса Парламента РК, посетившим университет с рабочим визитом. Об этом сообщает Kazinform со ссылкой на пресс-службу университета.

Цель визита – ознакомление с деятельностью ведущего вуза страны, знакомство с молодыми казахстанскими учёными, которые вносят существенный вклад в развитие отечественной науки.

NU в прошлом году вошел в топ 30% исследовательских вузов мира согласно международному престижному рейтингу TimesHigherEducation. В этом году, согласно этому же рейтингу, мы вошли в топ 11% университетов Азии, и почти топ 100 молодых университетов мира. И это все только за 14 лет работы. В этом году мы также работаем над получением общеинституциональной аккредитации от QualityAssuranceAgency (QAA), - отметил и.о. президента доктор Илесанми Адесида.

В ходе визита мажилисменам показали генеральный план кампуса NU, высокофункциональные лаборатории геномной и персонализированной медицины, импульсного ускорителя, электронной микроскопии, Центр медицинской робототехники и исследований, а также продемонстрировали разработки Института интеллектуальных систем и искусственного интеллекта (ISSAI).

- Научные разработки впечатляют. Это очень важно транслировать опыт университета и НИШ в систему образования и науки. Мы со своей стороны будем работать, чтобы максимально сохранить и усиливать потенциал данных учебных заведений, - отметила секретарь Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК Татьяна Савельева.

Фото: пресс-служба NU

Молодые учёные NU рассказали мажилисменам о своих проектах в области исследования генома казахстанцев и их предрасположенности к различным заболеваниям, о разработке способа точечной доставки лекарств от рака именно в пораженные зоны без воздействия на здоровые. Особое внимание депутаты обратили на экзоскелет для реабилитации больных с нарушением моторных функций.

- В нашем Центре мы проводим исследования и разрабатываем роботов для хирургии и реабилитации, а также вычислительной патологии на основе искусственного интеллекта для диагностики рака. За счет грантов Всемирного банка в NU уже созданы реабилитационные роботы, которые в настоящее время используются для лечения людей с ограниченными возможностями, - рассказал профессор Айбек Ниеткалиев об успехах Центра медицинской робототехники и исследований (CEMRR), где разработали экзоскелет.

В лаборатории импульсного ускорителя депутатам показали проект i-NURA (Nazarbayev University’s Research Accelerator).

- Данный ускоритель обеспечивает сверхбыстрое энергетическое воздействие на материалы. Создан в рамках коллаборации NU с Национальной Лабораторией Лоуренса в Беркли (США) и другими партнерами. Его запуск состоялся в 2019 году. Сегодня он позволяет проводить передовые исследования в области повышения эффективности функциональных свойств различных материалов, в первую очередь, для космической и атомной отраслей. Конечно, приобретение и развитие подобных дорогостоящих проектов возможно в рамках целевого финансирования, - отметил доктор PhD Марат Кайканов.

Фото: пресс-служба NU

Также депутатам продемонстрировали работу супермощных микроскопов, с помощью которых в лаборатории NU изучают нанообъекты.

Исследователи Института умных систем и искусственного интеллекта (ISSAI) показали последние разработки в области ИИ. Ранее благодаря сбору и анализу крупнейшей базы данных голосов на казахском языке, ученые ISSAI разработали первую модель автоматического распознавания речи (ASR) для государственного языка, после создали первый корпус для преобразования казахского текста в речь (KazakhTTS). Депутатам показали, как работает многоязычное распознавание речи для тюркских языков, двусторонний машинный перевод на 4 языка и другие проекты в области ИИ.

- Впервые за многие годы, с момента создания университета, депутаты Парламента посетили NU. На меня большое впечатление произвели те научные работы, которые ведутся в университете. Действительно, здесь собрали наверно лучшие умы не только Казахстана, но и привлекли наших ученых казахстанцев, которые работали за границей. Мы смогли вернуть свои кадры, причем те, которые ценились за пределами Казахстана. И сегодня есть такие наработки, которых даже в мире и нет. Нам важно в дальнейшем сохранить тенденцию, которая была именно в части финансирования NU, - отметила заместитель председателя Мажилиса Парламента Дания Еспаева.

Руководство и ученые NU поблагодарили депутатов за оказанное внимание, заверив что продолжат качественную интеграцию с мировым научно-образовательным сообществом и тесную синергию с казахстанскими вузами в вопросах развития отечественной системы образования и совершенствования научного потенциала.