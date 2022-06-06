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    12:03, 06 Июнь 2022 | GMT +6

    Сохранить экспорт газа на уровне 5 млрд кубометров намерены в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инициированы меры по расширению перечня категорий потребителей, готовых приобретать товарный газ по рыночным ценам. Кроме того, в стране важно сохранить экспорт газа на уровне 5 млрд куб.м. Об этом сообщил председатель правления АО «Национальная компания QazaqGaz» Санжар Жаркешов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Национальный оператор в условиях дефицита ресурса товарного газа, убыточности цен на внутреннем рынке инициировал комплекс предложений в законопроект - «быстрые меры» по социальной справедливой реформе ценообразования. В том числе расширение перечня категорий потребителей, готовых приобретать товарный газ по рыночным ценам. В области развития внутреннего рынка компании нацелены на повышение уровня газификации до 65% к 2030 году и достижение безубыточности», - сообщил Санжар Жаркешов на правительственном часе в Мажилисе.

    По словам председателя компании, реализация Генеральной схемы газификации РК будет продолжена с привлечением частных инвестиций независимых газораспределительных организаций.

    «Реализация новых проектов по транспортировке газа будет осуществляться при условии окупаемости самих проектов и наличии синэнергетического эффекта для деятельности компании. Кроме того, в приоритете должно быть сохранение экспорта казахстанского газа на уровне 5 млрд куб. м. Это важно для безубыточности национальной компании», - считает С. Жаркешов.

    Также по словам главы компании, ведется работа по исключению посреднических структур из реализации товарного газа коммерческим потребителям.

    «Например, есть посредник, который покупал газ у QazaqGaz по цене 5,5 тенге за 1 куб.м и продавал по 32 тенге за 1 куб. м», - добавил он.

    Ранее министр энергетики Болат Акчулаков сообщил о прогнозируемом дефиците газа к 2025 году.


    Теги:
    Энергетика Нефть/газ
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