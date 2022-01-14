Сохранение стабильности в религиозной сфере требует от государства активных действий - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Регулирование религиозных вопросов требует слаженной работы госорганов с разными категориями населения. Такое мнение выразила ведущий научный сотрудник отдела социологических исследований КИСИ при Президенте РК Ольга Калдыбаева, прокомментировав выступление Президента Казахстана в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во многих странах мира, и в Казахстане в частности, определенное влияние на общество сегодня оказывает религия. Несмотря на обозначенный в Конституции страны светский характер нашего государства, сохранение стабильности в данной области требует от государства пристального внимания и активных действий. Учитывая обстановку в ряде стран мира, регулирование религиозных вопросов требует слаженной работы государственных органов с разными категориями населения, как профилактического характера, так и реабилитационного», - рассказала Ольга Калдыбаева.

В ходе своего выступления 11 января текущего года Президентом страны К.К. Токаевым был дан ряд поручений для стабилизации ситуации в стране, в том числе в религиозной сфере.

Как отметила эксперт, в рамках обозначенных поручений профильным государственным органом, регулирующим религиозные вопросы – Министерством информации и общественного развития – были разработаны соответствующие механизмы работы.

«В первую очередь речь идет о профилактике религиозного религиозного экстремизма, деструктивных религиозных течений через усиление адресной информационно-разъяснительной работы с социально уязвимыми категориями населения, входящими в группу риска по радикализации. К таким группам были отнесены: молодежь, безработные граждане, кандастары. Кроме того, разъяснительной работой МИОР планируется также охватить верующих (жамагаты мечетей) и приверженцев деструктивных течений», - сказала эксперт.

Кроме того, ведущий научный сотрудник КИСИ считает, что профилактические меры предполагают более тщательный анализ и контроль контента в Интернет пространстве.

«Помимо задачи по выявлению радикального религиозного контента в сети, предлагается проводить целенаправленную работу по контрпропаганде религиозного экстремизма в социальных сетях. Учитывая, что основными пользователями социальных сетей является молодежь, формы и способы контрпропаганды должны быть адаптированными под данный возраст», - отметила ведущий научный сотрудник отдела социологических исследований КИСИ Ольга Калдыбаева.

«В отличие от первых двух мер, озвученных МИОР и носящих преимущественно профилактический характер, третье предложение касается реабилитационной работы с последователями деструктивных религиозных течений. При этом, особое внимание в данном направлении планируется уделить реабилитационной работе с женщинам, возвращенными из зон террористической активности в рамках спецоперации «Жусан», - заключила она.