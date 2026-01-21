Согласованность межгосударственных решений помогает оздоровлению Северного Арала – Минводы и ирригации

— Сегодня было заседание Правительства, и наш министр Нуржан Нуржигитов именно по планам восстановления Северного Аральского моря озвучил. Здесь у нас в планах — я и в своем докладе отметил, — что сегодня объем Северного Аральского моря составляет порядка 23 миллиардов кубометров, и в планах у нас реализация второго этапа восстановления Северного Аральского моря. Это увеличение с проектного объема 27 миллиардов кубометров до 34 миллиардов кубометров. В данном направлении мы сейчас работаем, — сказал Н.Алдамжаров.

В своем докладе вице-министр сообщил, что особое развитие получило казахстанско-узбекское сотрудничество в бассейне реки Сырдарья: 15 ноября прошлого года было подписано новое Соглашение о совместном управлении трансграничными водными объектами, открывающее возможности для долгосрочных проектов и комплексного управления водными ресурсами. Совокупность мер по координации водопользования и согласованию режимов водохранилищ оказывает позитивное влияние на экологию региона, включая оздоровление Северного Аральского моря, что демонстрирует эффективность согласованных межгосударственных решений.

По словам Н.Алдамжарова, несмотря на маловодный период, благодаря согласованию режимов работы водохранилищ на реке Сырдарья и строгому выполнению межгосударственных договорённостей за последние три года Северное Аральское море поступило более 6 кубических километров воды. В результате объём Северного Арала увеличился с 18,4 кубических километра в начале 2023 года до 23 кубических километров в настоящее время.

Ранее в материале агентства сообщалось о результатах реализации первого этапа проекта «Сохранение Северного Арала».



