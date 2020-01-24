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Соглашение о выходе Великобритании из ЕС подписали в Брюсселе

24 Января 2020 14:33
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Соглашение о выходе Великобритании из ЕС подписали в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Президент Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Брюсселе соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня я с Урсулой фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании», - написал Ш.Мишель в своем Twitter 24 января.

«Все неизбежно изменится, но наша дружба останется. Мы начинаем новую главу в качестве партнеров и союзников», - добавил он.

Урсула фон дер Ляйен на своей странице в микроблоге написала, что подписание документа «открывает возможность для его ратификации Европейским парламентом».

Теперь это соглашение должно быть ратифицировано Европейским парламентом на пленарном заседании 29 января.

Напомним, вчера королева Великобритании Елизавета II подписала принятый парламентом закон о выходе страны из Европейского союза.


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Ключевые слова: Евросоюз, Великобритания,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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