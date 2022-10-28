Соглашение о свободной торговле услугами подпишут страны СНГ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов подвел итоги заседания Совета глав правительств СНГ в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня состоялся конструктивный диалог по вопросам дальнейшего сотрудничества. В очередной раз подтвердили приверженность всех стран дальнейшему укреплению многостороннего взаимодействия в рамках сотрудничества Содружества. Весьма полезным стал дружеский и заинтересованный обмен мнениями по объединению усилий для решения общих задач на внешнеэкономическом треке», - сказал Алихан Смаилов на расширенном заседании Совета глав правительств стран СНГ.

По его словам, главы правительств в своих выступлениях подчеркнули большой вклад казахстанского председательства в развитие основных направлений деятельности Содружества, отметили практическую значимость в реализованных мероприятиях.

«В целях углубления торгово-экономического сотрудничества на пространстве СНГ принято решение о необходимости завершения работы над проектом соглашения о свободной торговле услугами учреждений, деятельности и осуществления инвестиций. Планируем, что оно будет подписано в ходе следующего нашего заседания», - добавил Премьер-Министр.

Ранее сообщалось, что в Астане сегодня началось заседание Совета глав правительств государств-членов СНГ в узком составе. На заседании рассмотрели ряд вопросов: экономическое взаимодействие в СНГ; Соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций; проведение очередного заседания Совета глав правительств СНГ и другие.