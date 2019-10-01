Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром подписано в Ереване

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – На полях заседания Высшего Евразийского экономического совета заместители премьер-министров Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Сингапура подписали Соглашение о свободной торговле и Рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между государствами - членами ЕАЭС и Сингапуром. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Соглашение о свободной торговле с Сингапуром подписано в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, который проходит 1 октября в Ереване. На церемонии подписания присутствовали главы государств – членов ЕАЭС и Премьер-министр Республики Сингапур Ли Сянь Лун.

Соглашение о свободной торговле с Сингапуром, предусматривающее беспошлинную торговлю практически всеми товарами за исключением перечня чувствительных товаров со стороны государств-членов ЕАЭС, закрепит имеющиеся торговые связи и расширит возможности для сотрудничества. Сингапур отменяет все таможенные пошлины с момента вступления в силу соглашения, в то время как страны ЕАЭС будут проводить либерализацию поэтапно.

Как прокомментировал в кулуарах заседания министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, подписание Соглашения о свободной торговле и Рамочного соглашения о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве с Сингапуром станет стимулом для активизации торгово-экономического сотрудничества между государствами-членами ЕАЭС и Сингапуром, а также долгосрочной основой для благоприятного торгового режима для казахстанских товаров.

«Сингапур является ключевым партнером Казахстана в Юго-Восточной Азии. Подписанные сегодня соглашения позволят диверсифицировать структуру нашего экспорта и послужат дополнительным стимулом для наращивания объемов производства экспортоориентированной продукции», - отметил министр Бахыт Султанов.

Соглашение предусматривает предоставление правовой защиты в отношении соблюдения международных стандартов по применению мер защиты внутреннего рынка, процедур лицензирования, запретов и количественных ограничений, осуществления переводов и платежей за поставки продукции. Также соглашение будет способствовать развитию сотрудничества в сфере таможенного администрирования, интеллектуальной собственности, конкуренции, электронной торговли, государственных закупок.