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    Соглашение о поставке нефтепродуктов в Армению рассмотрят в Сенате

    23 Мая 2022, 17:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Члены Бюро Сената Парламента утвердили повестку дня заседания палаты, запланированного на 26 мая 2022 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    На очередном заседании палаты депутаты планируют рассмотреть законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Республику Армения».

    Целью документа является создание необходимых условий для осуществления казахстанскими предприятиями поставок товаров за исключением нефти, электроэнергии, природного газа и угля в Армению, а также защита рынка от неконтролируемых перетоков нефтепродуктов в страны ЕАЭС.

    Также на заседании Сената депутаты рассмотрят и законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центральноазиатского региона». Соглашение предусматривает дальнейшее развитие установившихся дружеских взаимоотношений и сотрудничества между двумя государствами.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Сенат Армения Нефть Сотрудничество
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