Соглашение между Казахстаном и Россией по строительству завода минеральных удобрений обсуждают в Сенате
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству на расширенном заседании обсудили законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о реализации проекта «Строительство и эксплуатация завода по выпуску минеральных удобрений», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Палаты Парламента РК.
В рамках Соглашения предусматривается строительство в Жамбылской области завода по производству минеральных удобрений и сопутствующих индустриальных продуктов мощностью не менее одного миллиона тонн в год. При этом, в период эксплуатации, в части химического комплекса и смежных отраслях завод позволит обеспечить 1 200 рабочих мест. Ожидается, что общая сумма ивестиций, со стороны инвестора превысит 1 миллиард долларов США.
По итогам заседания, члены Комитета приняли решение передать законопроект на рассмотрение Палаты.
- Подписан закон о гарантированном трансферте из Нацфонда
- Проблемные вопросы переселенцев рассмотрели на заседании депутатской группы «Өңір»
- Мухтар Кул-Мухаммед встретился с Послом Кубы
- Казахстан запретил экспорт скота, картофеля и моркови
- Законопроект о визуальной информации и религиозной деятельности обсуждают в Сенате
- В Мангистауской области за 30 лет введены в эксплуатацию три железные дороги
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана