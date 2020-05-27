Согласен с решениями сегодняшнего заседания Нацсовета - Рауан Кенжеханулы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Общественный деятель, исполнительный директор ОФ «Национальное бюро переводов» Рауан Кенжеханулы прокомментировал выступление Президента на заседании Национального совета общественного доверия (НСОД), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что особое внимание на заседании было уделено на развитие казахстанского образования, а также были высказаны предложения.

«Известно, что вопросы в сфере образования связаны с финансированием. Чувствуется большой разрыв в финансировании по сравнению с развитыми странами. Президент привел конкретные примеры и дал поручения Правительству и Министерству образования и науки поэтапно решить эти вопросы. Это большая поддержка не только казахстанским педагогам, но и студентам. Ничто не должно препятствовать Казахстану войти в число развитых стран. Особенно в части образования», - отметил Рауан Кенжеханулы.

Спикер также добавил, что Глава государства поддержал предложения членов НСОД.

«К примеру, поддержал вопросы обеспечения расширить технологии дистанционного обучения. Конечно, невозможно решить одним заседанием и собранием все вопросы. Главное этот процесс оживил. Я как специалист, и член национального совета, занимающийся этим вопросом в этой сфере, согласен с решениями сегодняшнего заседания», - добавил он.

Сегодня состоялось третье заседание Национального совета общественного доверия под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Президент в своем выступлении говорил о сокращении разрыва между городскими и сельскими школами, о специальной медали для педагогов в Казахстане.

В Казахстане также в три раза увеличили финансирование образовательных грантов.