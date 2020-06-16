Содержат ли современные вакцины вредные вещества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заведующая отделением педиатрии гордской поликлиники №4 города Нур-Султан Виктория Виниченко расказала, имеются ли в современных вакцинах вспомогательные вещества, которые наносят вред организму, передает коррепондент МИА «Казинформ».

«Фактически владеют научной информацией единицы. В инструкции к вакцинам используется медицинская терминология, что затрудняет правильную интерпретацию состава вакцин», - сказала Виктория Виниченко в ходе онлайн-обсуждения возможности введения обязательной вакцинации в Казахстане.

Эксперт назвала неверным утверждение о том, что в современных вакцинах есть вспомогательные вещества, которые наносят вред организму.

«Адъюванты (соли алюминия) добавляются в вакцины с целью стимуляции производства антител к вакцине для повышения ее эффективности. Алюминия гидроксид и дигидроксид (соль алюминия) содержится в АКДС, гепатитных, гемофильной, пневмококковой и ряде других вакцин с целью усиления иммунного ответа. Это соединение нерастворимо в воде, не проникает в кровеносные сосуды и не разносится по организму. Растворимые соединения алюминия, которые действительно опасны для здоровья, в состав вакцин не входят», - пояснила Виктория Виниченко.

Было отмечно, что, согласно рекомендациям Европейского агентства по безопасности продуктов (EFSA), количество получаемого организмом алюминия не должно за неделю превышать 1 миллиграмма на 1 кг веса тела, - то есть, для ребенка весом 5-6 кг допустимо получить 5-6 мг, а в одной дозе вакцины бывает до 0,5 миллиграмма алюминия ( например гексаксим - 0,15 мг, пентаксим - 0,3 мг). С биохимической точки зрения, нет большой разницы, какими именно путями алюминий попадает в организм (с пищей, через кожу или мышцы), он в любом случае попадает в кровеносную систему и с ее помощью разносится по всем органам. Таким образом, развенчивается миф о том, что попавший в результате прививки металл особенно опасен и накапливается в организме.

«Консерванты добавляются в флаконы с вакциной для предотвращения роста бактерий и грибов: например, тиомерсал, производные формальдегида или фенола. Тиомерсал — это спирт, органическое ртутьсодержащее соединение. Тиомерсал используется с 1930-х годов, и ни о каких вредных эффектах его применения в дозах, используемых для вакцинации, за исключением покраснения и отека в месте инъекции, не сообщалось. Тиомерсал используется, поскольку он улучшает хранение вакцины», - добавила Виктория Виниченко.

Следующий консервант - фенол, по ее словам, не оказывает негативного действия на нервную систему человека. Фенол содержится в ППДЛ для постановки проб Манту. Однако и в самом человеческом организме фенол образуется в процессе обмена веществ. Так, за сутки здоровый человек выделяет до 160 мг фенола, что в 640 раз больше объема, полученного при постановке пробы Манту.

Формальдегид содержится в вакцинах АКДС, АДС, АДС-М.

Водный раствор формальдегида называется «формалин», широко используется в медицине как консервант или даже как лекарство. Нужен в вакцине для гарантии ее безопасности (предотвращение возврата токсичности анатоксина: дифтерийного, столбнячного). В рамках процесса очистки на стадии производства практически весь формальдегид из вакцин удаляется.

Количество формальдегида в вакцинах в несколько сот раз ниже, например, вакцина пентаксим «5 в 1» (АКДС-Геп B-Hib) содержит менее 0,02% формальдегида на одну дозу, или менее 200 частей на миллион.

Антибиотики (неомицин, канамицин) включены в состав живых вакцин против кори, паротита, краснухи, полиомиелита, ветряной оспы, бруцеллеза, чумы и некоторых других с целью предотвращения бактериального заражения клеток культуры тканей, в которых выращиваются вирусы. Обычно в вакцинах присутствуют лишь следовые количества антибиотиков. Например, вакцина КПК и ИПВ содержит менее 25 микрограмм неомицина на одну дозу каждая (менее 0,000025 г).

Стабилизаторы предназначены для того, чтобы помочь вакцине поддерживать свою эффективность при хранении: лактоза-сорбитол и сорбитол-желатин.