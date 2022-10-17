17 Октября 2022, 15:21

Содержащие диоксид титана продукты питания запретила Иордания

АММАН.КАЗИНФОРМ – Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Иордании (JFDA) прекратило выдачу лицензий на все пищевые продукты, содержащие диоксид титана, а также отозвала все предыдущие разрешения на использование этого химического вещества в пищевой промышленности. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заявление JFDA.

«JFDA работает над поиском решения по замене диоксида титана более безопасным и разрешенным веществом», - заявил генеральный директор JFDA Низар Мейдат. Полный запрет на использование диоксида титана вступит в силу 31 декабря.

Он подчеркнул, что решение было принято в качестве упреждающей меры, предпринятой в свете исследований Европейского управления по безопасности пищевых продуктов (EFSA) о безопасности диоксида титана в пищевой промышленности.

Так, в январе 2022 года Еврокомиссия приняла регламент, запрещающий использование диоксида титана в качестве красителя в пищевой промышленности из-за возможного вреда здоровью.

Компаниям было дано шесть месяцев, чтобы приспособиться к запрету, после чего в августе вступил в силу уже полный запрет EFSA на использование диоксида титана в пищевой промышленности в странах Европы.

Диоксид титана – это популярная пищевая добавка, часто используемая в шоколаде, печенье, сыре, жевательной резинке, зубной пасте и некоторых лекарствах. Согласно международному индексу пищевых добавок, диоксид титана носит название Е-171.

В Германии диоксид титана был классифицирован EFSA как вредное вещество еще в мае 2021 года, поскольку в исследованиях он был связан с воспалением кишечника. Во Франции запрет на его использование был введен еще раньше, в 2020 году.

Диоксид титана используют как пищевой краситель. Его технологическая функция заключается в том, чтобы сделать продукты питания привлекательными, придать им необходимый цвет или восстановить первоначальный вид продуктов питания. Диоксид титана также присутствует в косметике, красках и лекарствах.

Специалисты считают, что диоксид титана в дальнейшем нельзя использовать, как безопасную добавку для употребления человеком в пищу. Эксперты не смогли исключить риски влияния на ДНК после употребления Е-171. После попадания добавки в кишечник всасывание частиц не высокое, однако, они могут со временем накапливаться в организме, а к чему это приведет в результате, сейчас сложно понять.

«Принимая во внимание все доступные научные исследования и данные, группа пришла к выводу, что диоксид титана больше нельзя считать безопасной пищевой добавкой. Важным элементом в достижении этого вывода является то, что мы не могли исключить опасения генотоксичности после употребления частиц диоксида титана. После перорального приема всасывание частиц диоксида титана низкое, однако, они могут накапливаться в организме», - отметил профессор Магед Юнес, председатель группы экспертов EFSA по пищевым добавкам и ароматизаторам (FAF).

Несмотря на введенные запреты в странах Европы, генеральный директор JFDA Иордании обратил внимание на то, что сегодня нет достаточной информации о канцерогенном потенциале этой добавки согласно утвержденным международным справочникам, главным из которых является Codex Alimentarius (CODEX), который все еще разрешает это вещество.

Химическое соединение по-прежнему разрешено в ряде стран, включая Великобританию, Австралию, США, Канаду и Китай.













Фото: italpartsgroup.com