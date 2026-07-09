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    Содержание сероводорода в 10 раз превысило допустимые нормы в Атырау

    ү ибля вечером жители Атырау стали жаловаться на распространившийся по городу неприятный запах. В ходе проведенного лабораторного контроля установлено, что содержание сероводорода в воздухе вблизи испарительного поля «Квадрат» в 10 раз превысило предельно допустимую концентрацию, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Содержание сероводорода в 10 раз превысило допустимые нормы в Атырау
    Фото: областной департамент экологии

    8 июля специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии провели мониторинг качества атмосферного воздуха в нескольких точках города Атырау.

    Пробы воздуха были взяты с территории вне санитарно-защитной зоны нефтеперекачивающей станции имени Т.Касымова АО «КазТрансОйл», вблизи канализационной насосной станции КГП «Атырау облысы су арнасы», вне санитарно-защитной зоны испарительного поля «Квадрат» в правой части города и в микрорайоне «Нурсая».

    В ходе лабораторного контроля было проверено содержание в воздухе сероводорода, оксида углерода, оксида азота, диоксида серы и метана. При мониторинге температура воздуха была 25 градусов тепла, ветер — северный и северо-восточный 5 м/сек, относительная влажность воздуха 54%.

    В результате проверки установлено, что на территории вне санитарно-защитной зоны испарительного поля «Квадрат» содержание сероводорода в 10 раз превысило предельно допустимую концентрацию. В пробах из других контрольных точек такого превышения не зарегистрировано.

    — Собранные по указанным фактам документы для принятия мер, предусмотренных законом в отношении природопользователей, допустивших нарушение гигиенических нормативов, будут направлены в департамент санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области, — сообщили в областном департаменте экологии.

    Напомним, вечером 8 июля в социальных сетях жители Атырау пожаловались на неприятный запах. После этого уполномоченные органы провели внеочередной контроль качества атмосферного воздуха.

    Атырау Сокращение выбросов Регионы Казахстана Экология Окружающая среда
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор