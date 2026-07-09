Содержание сероводорода в 10 раз превысило допустимые нормы в Атырау

ү ибля вечером жители Атырау стали жаловаться на распространившийся по городу неприятный запах. В ходе проведенного лабораторного контроля установлено, что содержание сероводорода в воздухе вблизи испарительного поля «Квадрат» в 10 раз превысило предельно допустимую концентрацию, передает корреспондент агентства Kazinform.

8 июля специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии провели мониторинг качества атмосферного воздуха в нескольких точках города Атырау.

Пробы воздуха были взяты с территории вне санитарно-защитной зоны нефтеперекачивающей станции имени Т.Касымова АО «КазТрансОйл», вблизи канализационной насосной станции КГП «Атырау облысы су арнасы», вне санитарно-защитной зоны испарительного поля «Квадрат» в правой части города и в микрорайоне «Нурсая».

В ходе лабораторного контроля было проверено содержание в воздухе сероводорода, оксида углерода, оксида азота, диоксида серы и метана. При мониторинге температура воздуха была 25 градусов тепла, ветер — северный и северо-восточный 5 м/сек, относительная влажность воздуха 54%.

В результате проверки установлено, что на территории вне санитарно-защитной зоны испарительного поля «Квадрат» содержание сероводорода в 10 раз превысило предельно допустимую концентрацию. В пробах из других контрольных точек такого превышения не зарегистрировано.

— Собранные по указанным фактам документы для принятия мер, предусмотренных законом в отношении природопользователей, допустивших нарушение гигиенических нормативов, будут направлены в департамент санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области, — сообщили в областном департаменте экологии.

Напомним, вечером 8 июля в социальных сетях жители Атырау пожаловались на неприятный запах. После этого уполномоченные органы провели внеочередной контроль качества атмосферного воздуха.