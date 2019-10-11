Содержание черного лебедя с подрезанными крыльями в Алматы назвали законным

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Факт наличия лебедя с подрезанными крыльями на территории одного из ЖК ранее возмутил алматинцев. После проверки выяснилось, что птица содержится частным лицом в законном порядке, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Жители Алматы ранее в соцсетях выразили недовольство относительно лебедя с подрезанными крыльями, который, по их мнению, не может улететь. После этого была организована комиссия в составе специалистов Алматинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, Алматинского зоологического парка и секции «Птицы».

«В 2018 году на основании разрешения Государственного комитета Республики Узбекистан по охране природы и ветеринарного свидетельства в Республику Казахстан были ввезены 2 головы черных лебедей (самец и самка). В июле 2019 года одна птица пала от болезни. Заключение патологоанатомического исследования имеется. Птицы были ввезены физическим лицом гр. М.Т. и на основе договора дарения переданы в КСП (К) ЖК. Все соответствующие документы имеются», - сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет.

Он отметил, что согласно Правилам содержания животных в неволе и полувольных условиях в жилом комплексе соблюдены требования по содержанию черного лебедя.

«Кормление птицы производится согласно ежедневного рациона, рекомендованного орнитологом из ветеринарной клиники «Айболит». По мнению ветеринаров, крылья птицы подрезаны не профессионально. Состояние удовлетворительное», - добавил Сакен Дилдахмет.