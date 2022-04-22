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    11:13, 22 Апрель 2022 | GMT +6

    Содержание академических дисциплин для младшеклассников пересматривают в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Содержание академических дисциплин для начальных классов пересматривают в Казахстане. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, отвечая на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для приведения содержания среднего образования в соответствие с требованиями рынка труда, новшествами в области педагогики и психологии создана специальная рабочая группа на базе Национальной академии образования имени И. Алтынсарина. Рабочая группа проработает вопросы пересмотра содержания академических дисциплин с учетом психоэмоционального состояния младших школьников, профориентации старшеклассников, развития самостоятельности, социальных навыков и творческих способностей учащихся, повышения доступности инклюзивного образования», - проинформировал Ералы Тугжанов.

    Заместитель главы Правительства добавил, что ведется системная работа по сохранению духовных ценностей страны и их популяризации через школьную программу, литературу, средства массовой информации.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Ералы Тугжанов Образование Общество
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