Содержание академических дисциплин для младшеклассников пересматривают в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Содержание академических дисциплин для начальных классов пересматривают в Казахстане. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, отвечая на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для приведения содержания среднего образования в соответствие с требованиями рынка труда, новшествами в области педагогики и психологии создана специальная рабочая группа на базе Национальной академии образования имени И. Алтынсарина. Рабочая группа проработает вопросы пересмотра содержания академических дисциплин с учетом психоэмоционального состояния младших школьников, профориентации старшеклассников, развития самостоятельности, социальных навыков и творческих способностей учащихся, повышения доступности инклюзивного образования», - проинформировал Ералы Тугжанов.

Заместитель главы Правительства добавил, что ведется системная работа по сохранению духовных ценностей страны и их популяризации через школьную программу, литературу, средства массовой информации.