Соцжилье в Нур-Султане будут строить по принципу шаговой доступности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Развитие «Экономики простых вещей», поддержка инвесторов, возобновление работы домостроительного комбината, увеличение мощностей стройпредприятий - принимаемые акиматом столицы меры позволяют увеличить объём и повысить качество строительства жилья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

К примеру, завод по производству бетона и цемента ТОО «Center Beton Company» увеличил мощность выпускаемой продукции до 400 кубических метров в год, также увеличили объём выпускаемой продукции и ряд других предприятий столицы.

Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что по поручению руководства страны строительству жилья уделяется особое внимание.

«В текущем году увеличим объём строительства доступного жилья. Будет учитываться принцип «шаговой доступности». На первых этажах новых ЖК будем открывать не магазины под бизнес, а медцентры, пункты полиции, реабилитационные центры и детсады. К примеру, в возведении доступного жилья задействовали домостроительный комбинат GLB. У комбината была задолженность перед работниками предприятия на сумму более 600 млн тенге. Кроме того, задолженность была также перед кредиторами. Благодаря поддержке государства данная сумма была погашена, решен ряд сложных вопросов. Все эти меры принимались для того, чтобы завершить строительство проблемных объектов и увеличить объём строительства доступного жилья. Также удалось сохранить рабочие места. Преимущества ДСК в том, что модульное домостроение позволяет без ущерба качеству домов снизить себестоимость квадратных метров и значительно сократить срок возведения зданий. Кроме того, летом также будет запущена работа ещё одного домостроительного комбината c применением современного европейского оборудования», - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

На инвестсоветах акиматом города также поддержан ряд проектов по строительству соцобъектов, заводов, которые выпускают стройматериалы и т.д.