Соцпособия и выплаты получают 1,9 млн казахстанских семей с детьми

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1,9 млн семей с детьми являются получателями социальных пособий и выплат в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день почти 1,9 млн семей с детьми являются получателями социальных пособий и выплат. Социальная поддержка материнства и детства обеспечивается через многоуровневую систему социальной помощи и социального страхования и включает в себя 5 видов пособий, выплачиваемых из бюджета, и 2 вида выплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). В этом году на эти цели предусмотрено почти 756 млрд тенге, что на 19% больше расходов прошлого года (в 2020 г. – 635,3 млрд тенге)», – сказал директор департамента развития политики социальной помощи Минтруда РК Аскар Ниязов на брифинге в СЦК.

Он также отметил, что на базовом уровне государство гарантирует за счет средств республиканского бюджета единовременное пособие на рождение ребенка в размере от 110 846 тенге до 183 771 тенге. В 2020 году оно выплачено 430,7 тыс. человек на сумму 52,3 млрд тенге. В 2021 году на данный вид пособия предусмотрено 51,4 млрд тенге, за 6 месяцев его получили 186,8 тыс. человек на сумму 24,6 млрд тенге.

«Для неработающих женщин также предусмотрено ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года. Этот вид пособия выплачивается в зависимости от очередности рождения ребенка с повышением размера на второго, третьего и последующих детей – от 16 802 тенге до 25 962 тенге. В 2020 году это пособие получили 120,9 тыс. человек на общую сумму 31,7 млрд тенге, на 2021 год предусмотрено 26,2 млрд тенге, из которых выплачено 6,8 млрд тенге», – добавил директор департамента соцпомощи.

Ранее сообщалось, что за 6 месяцев пособие вне зависимости от их дохода получили 458,9 тысяч семей на сумму 141 млрд тенге.