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    22:14, 08 Апрель 2022 | GMT +6

    Соцпомощь на подключение домов к газу в столице увеличится с 260 тыс до 400 тыс тенге

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о том, какие вопросы обсуждались на еженедельном приеме граждан, передает МИА «Казинформ».

    «По традиции провел еженедельный прием граждан. Помимо жилищного вопроса нашим важным направлением также является оказание социальной помощи.

    Так, в текущем году создадим еще 28,5 тыс рабочих мест, 24 тыс из них – постоянные рабочие места, в новом учебном году выделим 1 300 грантов на получение высшего образования по педагогическим и медицинским специальностям, увеличили размер жилищной помощи, которая выдается малообеспеченным на оплату коммунальных услуг.

    Кроме того, учитывая, как газификация важна для улучшения жизни горожан и экологии города, увеличили размер социальной помощи на подключение домов к газу. Городской маслихат поддержал нашу инициативу. С 11 апреля сумма данной соцпомощи увеличится с 260 тыс тенге до 400 тыс тенге.

    Вопросы, которые поступают на приемах граждан, берем в работу. В том числе, некоторые адреса вносим в график наших объездов», - написал аким столицы.




    Теги:
    Другие государственные органы Астана Акимат Общество Газификация
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