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Соцпомощь на газификацию окажут некоторым категориям граждан в Караганде
2 Августа 2022 16:47

Соцпомощь на газификацию окажут некоторым категориям граждан в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде начали предоставлять единовременную социальную помощь на подключение центрального газа. Размер составляет до 100 МРП (318 тыс. тг) в зависимости от фактических затрат на подведение и установку газового оборудования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Правила оказания социальной помощи утверждены решением городского маслихата.

Единовременная социальная помощь на газификацию будет оказана:

- пенсионерам по возрасту;

- лицам с инвалидностью, а также семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями;

- многодетным семьям;

- получателям адресной социальной помощи;

- ветеранам боевых действий на территории других государств;

- опекунам или попечителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Средний душевой доход на одного члена семьи не должен превышать 2,5 прожиточного минимума (в настоящее время - 93 473 тг). Обратиться за помощью можно в течение года с момента заключения договора на установку газового оборудования.

Заявление можно подать в Отдел занятости и социальных программ города Караганды (ул. Поспелова, 16) либо через портал Электронного правительства.

Необходимо предоставить:

1) документ, удостоверяющий личность;

2) акт и/или документ, подтверждающий расходы лица (семьи), связанные с подведением и установкой газового оборудования (копии чеков, квитанции, договор на оказание услуг);

3) сведения о доходах лица (членов семьи);

4) копию документа, подтверждающего статус (пенсионное удостоверение, справка об инвалидности, свидетельства о рождении детей);

5) справку об отсутствии (наличии) зарегистрированных прав на недвижимое имущество;

6) сведения о номере банковского счета в банке второго уровня либо в акционерном обществе «Казпочта».

Подробная информация по телефонам: 8-708-436-06-45, 30-02-24.


Фото: vesti.ua
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