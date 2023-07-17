Социнспекторы провели 750 проверок в регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С вступлением в силу Социального кодекса РК 1 июля текущего года в стране внедрен институт государственных инспекторов социальной защиты, которые осуществляют госконтроль над соблюдением законодательства в области социальной защиты лиц с инвалидностью, предоставления специальных социальных услуг и социального обеспечения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«За полторы недели социнспекторы провели 12 проверок, из них 10 внеплановых и 2 проверки проведены в рамках профилактического контроля. Государственным контролем охвачены: 4 магазина, 2 школы, 2 отдела занятости и социальных программ, 1 филиал АО «Казпочта», 1 частный санаторий, 1 исправительное учреждение, 1 филиал банка», - сообщили в Минтруда.

По данным ведомства, департамент Комитета труда и социальной защиты по области Абай провел профилактический контроль отделов занятости и социальных программ Жарминского района и г. Курчатов на предмет соблюдения законодательства в области социальной защиты лиц с инвалидностью.

В ходе данных проверок выявлено нарушение в части несвоевременного обеспечения техническими средствами реабилитации и услугами: 17 нарушений по обеспечению протезно-ортопедическими средствами, 33 – по санаторно-курортному лечению, 12 – по обеспечению гигиеническими средствами, 2 – сурдотехническими средствами, 3 – тифлотехническими средствами, 1 – кресло-коляской.

По итогам проверок вынесено предписание об устранении выявленных нарушений, тем самым защищены права 68 лиц с инвалидностью.

Департамент Комитета труда и социальной защиты по Туркестанской области на основании жалобы провел внеплановую проверку в санатории ТОО «Салма Караван KZ», в ходе которой выявлены нарушения по несоответствию уклона пандуса, проема и порога входной двери, отсутствие тактильных дорожек на территории объекта, не предусмотрено парковочное место для транспорта лица с инвалидностью.

По результатам проверки руководителю санатория выдано предписание об устранении выявленных нарушений и он привлечен к административной ответственности. Таким образом, защищены права лиц с инвалидностью, получающих услуги в данном санатории.

Вместе с тем, до введения института госсоцинспекторов территориальные департаменты Комитета труда и социальной защиты МТСЗН РК за 1 полугодие 2023 года провели 750 проверок, выдали 533 предписания об устранении выявленных нарушений, наложили 233 штрафа на сумму более 44 млн тенге.

«Введение с 1 июля текущего года социальных инспекторов позволит не только своевременно защищать права социально-уязвимых категорий населения, но и будет способствовать повышению качества жизни лиц с инвалидностью», - подчеркнули в Минтруда.