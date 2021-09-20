Социальный портрет лжетеррориста составили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские Казахстана составили социальный портрет лжетеррориста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил на брифинге заместитель начальника департамента по противодействию экстремизму МВД РК Дархан Разуев, мотивы совершения преступления могут быть различными – месть, хулиганство, желание парализовать работу предприятия или учреждения, сорвать занятие в учебных заведениях, желание проверить качество работы правоохранительных органов.

У несовершеннолетних основные мотивы – это стремление продемонстрировать перед друзьями свою смелость, рискованность, решительность, нежелание присутствовать на занятиях или неподготовленность к уроку.

«Со стороны взрослых чаще присутствуют хулиганские или корыстные побуждения, либо сообщения передаются людьми с неустойчивой психикой, а также находящимися в алкогольном опьянении», - пояснил Дархан Разуев.

К примеру, согласно озвученным данным, половина осужденных за ложные сообщения в момент совершения преступления находились в изрядном подпитии (2017 г. – 24, 2018 г. – 17, 2019 г. - 19 чел., 2020 г. – 16, 2021 г. - 14).

Социальный портрет лжетеррориста указывает на то, что ежегодно до 88% от всех преступлений совершается безработными (за 10 лет – 450 человек из 592 задержанных, или 76%), и только около 9% работающими гражданами (за 10 лет – 48 человек из 592, или 8%), а также 1,7% – учащимися (школы, гимназии, лицеи, за 10 лет 55 из 592, или 9%).

«Средний возраст горе-шутников – от 30 до 49 лет, ими ежегодно совершается до 55% таких преступлений. Но, среди злоумышленников встречаются и молодые люди от 18 до 29 лет, доля которых составляет от 20 до 27% от общего числа задержанных», - уточнил Дархан Разуев.