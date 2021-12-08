Социальный кошелек: отличие от банковского счета, интеграция с НТС и обналичивание электронных денег

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В своем прошлогоднем Послании Глава Государства Касым-Жомарт Токаев отметил важность внедрения цифрового социального кошелька гражданина. До конца декабря текущего года как пилотный проект социальный кошелек запускается в Нур-Султане. Об отличии социального кошелька от банковского счета, интеграции с Национальной товаропроводящей системой и возможности обналичивания электронных денег – в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказала директор департамента цифровизации Министерства торговли и интеграции РК Алия Рзаева.

Как отметили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции РК, до конца 2021 года планируется провести два пилота.

Первый – организационный пилот централизованной выплаты адресной социальной помощи (АСП). В рамках пилотного проекта местным исполнительным органом будут рассматриваться заявления граждан и назначаться АСП, после чего списки получателей АСП передаваться в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» для централизованной выплаты.

«На первом этапе получателям социальной помощи на электронный счет будут поступать электронные деньги. Сейчас в пилотном проекте социальный кошелек в виде социальной помощи АСП внедряется в Нур-Султане. При назначении социального платежа выбирает, как хочет получить деньги: традиционным способом через отправку на карточный счет либо на социальный кошелек. Если указывает «социальный кошелек», на базе ИИН открывается счет, куда падают его средства», - отметила спикер.

По словам Алии Рзаевой, основная цель внедрения «социального кошелька» - предоставление доступа социально-уязвимых групп населения к финансовым инструментам, упрощение процедур начисления социальной помощи, усовершенствование инструментов социальной поддержки, оптимизация расходов бюджетных средств.

«Социальный кошелек упрощает получение социальной помощи. Никаких справок собирать не нужно, средства начисляются на базе указания ИИН на его социальный кошелек в качестве электронных денег», - пояснила Алия Рзаева.

В чем отличие электронных денег от банковского счета или карты

«Электронные деньги – это безусловные и безотзывные денежные обязательства Эмитента электронных денег, хранящиеся в электронной форме и принимаемые в качестве средства платежа другими участниками системы электронных денег. Электронные деньги на «социальном кошельке» можно будет перевести на банковский счет, а также оплачивать ими за товары и услуги», - рассказала директор департамента цифровизации.

Кто попадает в список обладателей Социального кошелька

«Первоочередно планируется выплата получателям государственной адресной социальной помощи на «социальный кошелек». Уполномоченный орган в сфере труда и социальной защиты населения определяет порядок перевода видов социальной помощи и иных видов социальных выплат на «социальный кошелек», - отметила Алия Рзаева.

Смогут ли банки в будущем интегрировать в свои мобильные банкинги «Социальные кошельки»

«Да, предусмотрена интеграция с приложениями Банков-агентов, которая позволит пользоваться социальным кошельком гражданам через банковские приложения», - пояснила спикер.

Когда и как будет проводиться интеграция соцкошелька с НТС

«В 2023 году планируется начать интеграцию сервиса социального кошелька с национальной товаропроводящей системой (НТС). Как известно, НТС позволяет отечественным товаропроизводителям, минуя посредников осуществлять хранение и доставку своей сельхозпродукции на льготных условиях, это в свою очередь приведет к снижению цен. Ожидается, что будут снижены цены для получателей социальной помощи через интеграцию с ОРЦ», - отметила она.

Каким образом получатель сможет расплачиваться за товары в магазине

«Получатель социальных выплат сможет за товары и услуги осуществлять оплату с помощью приложения «социального кошелька» по QR-коду», - рассказала Алия Рзаева.

Расскажите, сможет ли гражданин обналичить электронные деньги

«Получатель социальных выплат может перевести электронные деньги на свой привязанный счет в банке второго уровня/Национального оператора почты и затем обналичить», - добавила А. Рзаева.

Второй – технический пилот, то есть тестирование функционала «социального кошелька», где в зависимости от выбора гражданина, средства социальной помощи зачисляются либо на его банковский счет, либо на социальный кошелек в виде электронных денег, эмитированных Национальным Банком РК.

В качестве пилотных регионов определены города Нур-Султан, Павлодар, Акколь.

Готовящиеся к запуску пилотные проекты нацелены на достижение следующих результатов:

- апробирование сервисов социального кошелька и бизнес-кошелька среди населения и бизнеса;

- сбор предложений/замечаний со стороны населения и бизнеса для последующего улучшения качества сервиса;

- выявление недочетов и их устранение до масштабирования «социального кошелька» во всех регионах.

Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов также напомнил, что «социальный кошелек» упростит процедуры начисления социальных выплат, усовершенствует процессы социальной поддержки, а также позволит оптимизировать расходы бюджетных средств.

Также Бахыт Султанов рассказал о том, как будет производиться оплата товаров через приложение. Активизация будет происходить при получении соответствующей социальной выплаты.

Кроме того, в приложении гражданин сможет оплачивать посредством QR-кода или обналичивать социальные выплаты через выбранный банк. А гражданину, который пользуется «социальным кошельком» для оплаты продуктов, необходимо зайти в приложение и выбрать опцию «QR оплата».

После чего, продавец предоставляет пост-терминал с QR-кодом, покупатель сканирует данный QR-код из приложения и подтверждает оплату.

Таким образом, через унифицированный QR-код будет производиться прием оплаты за товары и услуги.