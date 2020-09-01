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Социальный кодекс разработают в Казахстане

1 Сентября 2020 11:58
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Социальный кодекс разработают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил разработать Социальный кодекс страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Поручаю Правительству приступить к разработке Социального кодекса страны. Следует принять меры по цифровизации социальных платежей. Для этого нужно внедрить цифровой социальный кошелек гражданина, а также создать соответствующую товаропроводящую систему», - заявил Президент РК, выступая с ежегодным Посланием в ходе совместного заседания палат Парламента.


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#Президент Казахстана   #Социальная поддержка   #Цифровой Казахстан   #Послание Президента РК-2020  
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Акбота Кузекбай

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