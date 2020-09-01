Социальный кодекс разработают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил разработать Социальный кодекс страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поручаю Правительству приступить к разработке Социального кодекса страны. Следует принять меры по цифровизации социальных платежей. Для этого нужно внедрить цифровой социальный кошелек гражданина, а также создать соответствующую товаропроводящую систему», - заявил Президент РК, выступая с ежегодным Посланием в ходе совместного заседания палат Парламента.