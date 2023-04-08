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Социальные предприниматели могут претендовать на льготное кредитование без отраслевых ограничений - МНЭ РК

Жанара Мухамедиярова
8 Апреля 2023, 12:29
Социальные предприниматели могут претендовать на льготное кредитование без отраслевых ограничений - МНЭ РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр нацэкономики Алибек Куантыров провел встречу с членами Ассоциации социальных инноваторов (АСИ) по вопросу развития социального предпринимательства в РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.

В мероприятии приняли участие глава Ассоциации Эмин Аскеров, председатель подкомитета по развитию социального предпринимательства НПП «Атамекен» Айгерим Джаналинова и другие члены АСИ. Встреча прошла в формате открытой дискуссии. Участники обсудили состояние социального предпринимательства в стране и перспективы его дальнейшего развития.

Как подчеркнул глава МНЭ, в Казахстане для субъектов социального предпринимательства предусмотрен широкий перечень мер господдержки, в том числе предоставление налоговых льгот, финансовой и информационной поддержки.

По его словам, с февраля т.г. для социальных предпринимателей дополнительно предоставлены меры господдержки в рамках нацпроекта по развитию предпринимательства.

Субъекты соцпредпринимательства, вошедшие в соответствующий Реестр, могут претендовать на льготное кредитование без отраслевых ограничений. Это субсидирование ставки вознаграждения по ставке 7% на конечного заемщика на сумму кредита до 1,5 млрд тенге – для инвестиционных целей, до 500 млн тенге – на пополнение оборотных средств.

Также им будут предоставляться микрокредиты по ставке 7% на сумму кредита до 20 млн тенге на инвестиционные цели, до 5 млн тенге на пополнение оборотных средств.

«Министерством рекомендовано акиматам при поддержке субъектов частного предпринимательства определять приоритет для социальных предпринимателей. Будут предоставляться субсидии по кредитам/микрокредитам в рамках региональных программ поддержки субъектов МСП с конечной ставкой от 1% за счет микшированных средств Фонда «Даму», местного бюджета и иных источников», - сказал глава Миннацэкономики.

В рамках нефинансовых мер поддержки предусматривается сервисная поддержка ведения предпринимательской деятельности, информационно - аналитическое обеспечение предпринимателей, инструмент «деловые связи» и обучение эффективному ведению предпринимательской деятельности «Мен - Кәсіпкер».

Также во время встречи поднимались вопросы, связанные с насущными проблемами в данной сфере. Это создание единого критерия оценки потенциальных субъектов социального предпринимательства, отбор проектов, пересмотр состава комиссии, формирование реестра, залоговая политика БВУ при выдаче кредитов и др.

По итогам встречи А.Куантыров обозначил позицию министерства по всем озвученным предложениям и заверил, что каждая проблема будет рассмотрена индивидуально. Министр сообщил, что во время региональных поездок продолжит посещение объектов социальных предпринимателей.


Бизнес   Социальная поддержка   Миннацэкономики  
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