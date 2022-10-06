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Социальные объекты в Жамбылской области переводят на газовое отопление

Автор:  
Галина Скрипник
6 Октября 2022, 06:35
Социальные объекты в Жамбылской области переводят на газовое отопление

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Для обеспечения Жамбылской области углем во время отопительного сезона 2022 - 2023 года необходимо свыше 220 тыс. тонн, из которых более 65 тыс. тонн потребляют бюджетные организации. В регионе завершается подготовка к предстоящему отопительному сезону 2022 - 2023 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об обеспечении жамбылцев углем говорилось на совещании в областном акимате под председательством главы региона Нуржана Нуржигитова. На совещании обсуждался ход подготовки к предстоящему отопительному сезону.

По данным управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области, потребность бюджетных организаций области в угле составляет 65,3 тыс. тонн. В этом году по программе «Ауыл - Ел бесігі» для проведения работ по переводу восьми социальных объектов с автономных котельных на газ выделено 599,1 млн тенге. Планируется завершить работы до 10 октября.

Потребность в угле в регионе ежегодно снижается благодаря газификации населенных пунктов, в 2021 году было газифицировано 20 жамбылских сел. Реализацией угля в регионе занимаются 28 субъектов рынка. Стоимость угля марок «Шубарколь», «Каражыра» в зависимости от сорта составляет 14 - 17 тыс. тенге за тонну, при этом дефицита угля в Жамбылской области нет, отметил руководитель аппарата акима области Мади Матен.

В ходе совещания отмечалась важность того, чтобы жители населенных пунктов, где проводятся работы по газификации, не отказывались раньше времени от печного отопления на твердом топливе. В случае каких-либо задержек при разработке документации они не должны испытывать дефицит голубого топлива в зимний период.

«Необходимо провести всестороннюю разъяснительную работу среди населения и обеспечить людей твердым топливом», - подчеркнул при этом Нуржан Нуржигитов.

«К отопительному сезону все котельные и предприятия теплоэнергетики должны быть подготовлены своевременно. Также население необходимо обеспечить углем. Этот период должен пройти без происшествий», - отметил глава региона и поручил подключить все социальные объекты Жамбылской области к отоплению уже с 5 октября.


Энергетика   Жамбылская область   ЖКХ   Акимат   Общество   Газификация   Отопительный сезон   Уголь  
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