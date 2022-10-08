Социальные объекты построят в новом микрорайоне Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проекты развития новых 14-го и 15-го микрорайонов Тараза обсуждали на совещании в областном акимате под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За годы независимости на пустырях западной окраины областного центра появились микрорайоны с символическими названиями «Астана» (12-й) и «Байтерек» (13-й). Жилые массивы имеют соответствующую инфраструктуру и социальные объекты.

Презентация генерального плана и рабочего макета 14-го микрорайона состоялась в 2017 году. Новый микрорайон должен появиться на северном въезде в областной центр по трассе Западная Европа – Западный Китай. По проекту застройки новый жилой массив должен стать одним из привлекательных мест для проживания. Квартальные застройки с дворовыми пространствами намечено изолировать от транзитных пешеходных потоков и общественного транспорта. На первых этажах зданий расположатся объекты коммерческой инфраструктуры. В новом жилом массиве строители возведут школы и детские сады, ряд медицинских объектов. Предполагается построить 355 тыс. кв. м жилья. Вдоль находящейся рядом реки Талас по проекту планировалась набережная с местами отдыха.





В ходе обсуждения строительства 14-го микрорайона на совещании были рассмотрены три варианта проекта, разработанные с учетом ранее проведенной работы по обеспечению инженерно-коммуникационной инфраструктурой.

По представленным проектам площадь нового района составит более 100 гектаров. Кроме многоэтажных жилых домов, планируется строительство областного онкологического диспансера, IT-лицея-интерната, многопрофильной больницы, реабилитационного центра, парка и других объектов.

Аким области Нуржан Нуржигитов поручил ответственным лицам доработать первый вариант проекта. Особое внимание было уделено вопросам строительства ирригационных систем, коммерческих объектов. Глава региона отметил важность строительства объектов здравоохранения, образования и спорта, сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области.

Принятый до 2025 года генеральный план города Тараза, по которому в черту города вошли почти шесть тысяч гектаров земель близлежащих районов, предполагает расширение в северо-западном направлении, а также включение в городскую среду прибрежной части реки Талас и создание здесь рекреационной зоны.

Как сообщалось, с целью развития территории областного центра реализуется проект «Корректировка генерального плана города Тараза», по которому планируется присоединить к областному центру 14 населенных пунктов и два дачных массива Байзакского и Жамбылского районов. При этом 44 550 сельских жителей станут горожанами, а население Тараза составит 408 235 человек. Площадь областного центра увеличится до 30 542 га.