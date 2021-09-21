Социальные объекты начали подключать к отоплению в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Социальные объекты в столице начали подключать к отоплению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

В Нур-Султане по заявке начали подключать к отоплению социальные объекты: медицинские учреждения, объекты образования, детсады и др. Готовность социальных объектов составляет 100%. В акимате под руководством акима столицы Алтая Кульгинова состоялось совещание по отопительному сезону.

Отопительный сезон в городе стартует в полной мере, когда среднесуточная температура +10 градусов (и ниже) сохранится в течение 5 дней. Тем не менее, по заявке от потребителей к отоплению начали подключать социальные объекты города. Кроме того, определены источники подключения к отоплению новых объектов, проводится проверка мощностей.

Также продолжаются работы по газификации жилых массивов, модернизации теплоэлектроцентралей, переводу водогрейных котлов ТЭЦ на газ. Для жителей частного сектора определены компании, которые реализуют уголь во всех районах города. Для недопущения ажиотажа и спекуляций на складах в достаточном объеме имеется топливо.