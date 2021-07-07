Социальные объекты ко Дню столицы открыли в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан и ко Дню столицы в селах Урджарского района открыли детский сад, спортивный модуль и бассейн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

В селе Маканчи состоялось открытие детского сада на 128 мест. При непосредственной поддержке акима ВКО Даниала Ахметова была проведена реконструкция здания бывшей Маканчинской средней школы. Теперь в здании расположился детский сад, который отвечает всем современным требованиям, и станет прекрасным местом для дошкольного воспитания детей.

В рамках республиканской программы «Ауыл ел бесігі» в селе Маканчи также построен спортивный модуль для занятий спортом молодежи, отвечающий современным требованиям. В рамках празднования 30-летия Независимости страны состоялось открытие спортивного модуля. Мероприятие проводилось с соблюдением всех санитарных требований. Местные власти уверены, что в ближайшее время из стен спортивного модуля выйдут те, кто будет побеждать на мировых аренах.

Кроме того, в рамках празднования в селе Урджар состоялось открытие плавательного бассейна, построенного в современном стиле, предназначенного для занятий массовым спортом жителей села. Плавательный бассейн позволит в дальнейшем заниматься спортом сельским жителям, молодежи.

Также в честь 30-летия Независимости РК и Дня столицы за счет средств областного бюджета учреждениям образования Урджарского района в торжественной обстановке были вручены ключи от 4 автобусов для перевозки детей из малых сел.