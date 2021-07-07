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    19:16, 06 Июль 2021 | GMT +6

    Социальные объекты ко Дню столицы открыли в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан и ко Дню столицы в селах Урджарского района открыли детский сад, спортивный модуль и бассейн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    В селе Маканчи состоялось открытие детского сада на 128 мест. При непосредственной поддержке акима ВКО Даниала Ахметова была проведена реконструкция здания бывшей Маканчинской средней школы. Теперь в здании расположился детский сад, который отвечает всем современным требованиям, и станет прекрасным местом для дошкольного воспитания детей.

    В рамках республиканской программы «Ауыл ел бесігі» в селе Маканчи также построен спортивный модуль для занятий спортом молодежи, отвечающий современным требованиям. В рамках празднования 30-летия Независимости страны состоялось открытие спортивного модуля. Мероприятие проводилось с соблюдением всех санитарных требований. Местные власти уверены, что в ближайшее время из стен спортивного модуля выйдут те, кто будет побеждать на мировых аренах.

    Кроме того, в рамках празднования в селе Урджар состоялось открытие плавательного бассейна, построенного в современном стиле, предназначенного для занятий массовым спортом жителей села. Плавательный бассейн позволит в дальнейшем заниматься спортом сельским жителям, молодежи.

    Также в честь 30-летия Независимости РК и Дня столицы за счет средств областного бюджета учреждениям образования Урджарского района в торжественной обстановке были вручены ключи от 4 автобусов для перевозки детей из малых сел.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область 30 лет Независимости Астана Строительство Общество
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