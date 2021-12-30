Социальные инициативы Президента 2021 года: масштабы и эффективность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 1 сентября 2021 года в своем Послании народу Казахстана Глава государства озвучил пять инициатив, направленных на повышение благосостояния казахстанцев. Некоторые инициативы были выдвинуты Президентом на площадке Национального совета общественного доверия. О том, какие из них были реализованы в этом году и как изменили жизнь казахстанцев, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Улучшение жилищный условий и досрочное снятие пенсионных накоплений

В этом году, по инициативе Президента РК, был внедрен механизм досрочного снятия пенсионных накоплений свыше порога достаточности. Пенсионная программа высвободила более 1,5 трлн тенге.

По данным Администрации Президента, за 2021 год количество проведенных сделок по использованию части пенсионных денег на улучшение жилищных условий составило 627 тысяч на 2,3 трлн тенге. То есть более 600 тысяч семей или порядка двух млн человек смогли улучшить свои жилищные условия.

В рамках исполнения данной инициативы Главы государства по использованию пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий 16 075 заемщиков полностью погасили текущие ипотечные жилищные займы, ранее полученные в банках, на общую сумму 62 млрд 41 млн тенге.

Отметив эффективность данной меры, Президент поручил разрешить перечисление части пенсионных накоплений выше порога достаточности на счет в «Отбасы банк» для последующей покупки жилья. По мнению Главы государства, это позволит стимулировать привычку накапливать средства, грамотно ими распоряжаться.

Качественное образование

В этом направлении был реализован ряд инициатив, направленный на повышение доступности качественного образования для граждан.

Впервые государственные образовательные гранты были присуждены по трем новым социально уязвимым категориям граждан в рамках квоты приема. В результате гранты получили более пять тысяч абитуриентов из многодетных, неполных семей, а также семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью.

В два раза был увеличен подушевой норматив финансирования на обучение детей с особыми образовательными потребностями.

В этом году школьники получили возможность бесплатно посещать творческие кружки и спортивные секции благодаря введению соответствующего государственного заказа с подушевым финансированием.

Напомним, в своем Послании народу Казахстана Глава государства поручил развивать массовый детский спорт.

Улучшение качества жизни для людей с инвалидностью

В шести регионах был реализован пилотный проект проактивного заочного оказания услуги по установлению инвалидности. В декабре 2021 года данный опыт масштабирован по всей стране.

12 октября Глава государства подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан», который предусматривает: введение единого пособия по уходу и сопровождению лиц с первой группой инвалидности; разделение детей с семи лет по группам инвалидности с увеличением получаемых пособий, при этом размеры пособий для всех групп детей-инвалидов увеличены от 16,7% до 37%; одновременное получение пособий по инвалидности и по потере кормильца при наличии оснований; сохранение очередности на жилье семьям, воспитывающим детей с инвалидностью и другие.

Были приняты меры по обеспечению безбарьерного доступа для лиц с инвалидностью и других маломобильных граждан по «принципу от порога до порога». В частности, была разработана Карта востребованных объектов, которая позволяет обеспечить постоянный мониторинг и государственный контроль на предмет их доступности для маломобильных граждан.

Повышение заработных плат

С января 2021 года заработная плата педагогических работников была повышена на 25%. Отметим, по данным аналитиков, во втором квартале 2021 года число работников сферы образования увеличилось на 2,5% по сравнению с прошлым годом и составило более 520 тыс. человек.

В своем Послании, Касым-Жомарт Токаев озвучил инициативу по увеличению размера минимальной заработной платы с 1 января 2022 года с текущих 42,5 тысячи до 60 тысяч тенге. Эта мера напрямую коснется более 1 млн человек, а косвенно – всех трудящихся. Таким образом, размер минимальной заработной платы увеличится на более чем на 40%.

Президент также поручил повысить заработные платы сотрудников сферы культуры, архивистов, библиотекарей, технических работников, егерей, водителей и т. д. Таким образом с 2022 по 2025 годы зарплаты этих категорий работников ежегодно будут повышаться в среднем на 20%. Эффект от реализации данной инициативы ощутят на себе около 600 тысяч наших соотечественников.

Улучшение демографии

Запущена специальная программа «Аңсаған сәби» с предоставлением ежегодно семь тысяч квот на ЭКО. Необходимо отметить, что с 2021 года количество квот по программе ЭКО было увеличено в 7 раз.

«К сожалению, каждая шестая семья в Казахстане не может иметь детей. Соцопросы показывают, что около 20% казахстанцев считают это весомым основанием для развода. Поручаю Правительству запустить с 2021 года специальную программу «Аңсаған сәби». Надо увеличить количество квот по программам ЭКО до семи тысяч, то есть в семь раз», – сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана.

Отметим, в Казахстане в начале года в очереди на ЭКО стояли 10 тысяч пар. Таким образом семь тысяч пар в этом году смогли попробовать испытать счастье пополнения в семье.

Повышение безопасности граждан

В этом году было введено «сплошное» видеонаблюдение во всех служебных помещениях полиции, предназначенных для работы с населением, и оперативно-следственных подразделений правоохранительных органов, что позволило повысить открытость их деятельности. Также в структуре МВД восстановлен и увеличен штат спецподразделений по защите женщин и детей от насилия.

Кроме того, повышен статус участкового полицейского, поскольку участковому инспектору отводится важная роль в обеспечении профилактики правонарушений.

Национальные проекты

Согласно поручению Президента, Государственные программы были преобразованы в Национальные проекты. Концептуальное отличие Нацпроектов от госпрограмм заключается в том, что национальные проекты имеют приоритетное бюджетное финансирование. Ранее же в госпрограммах объемы финансирования указывались индикативно и не всегда находили отражения в государственном бюджете.

Таким образом, было утверждено 10 Национальных проектов, которые напрямую или косвенно направлены на улучшение жизни населения.

1. Национальный проект «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация».

2. Национальный проект «Качественное образование «Образованная нация».

3. Национальный проект «Ұлттық рухани жаңғыру».

4. Национальный проект «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций».

5. Национальный проект по развитию предпринимательства.

6. Национальный проект «Сильные регионы – драйвер развития страны».

7. Национальный проект «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев».

8. Национальный проект «Зеленый Казахстан».

9. Национальный проект по развитию агропромышленного комплекса.

10. Национальный проект «Безопасная страна».

«Президент уделяет повышенное внимание социально значимым вопросам, инициирует конкретные меры и шаги для их решения. Принцип «не человек для государства, а государство для человека» соблюдается как в проводимых в стране реформах, так и во всей государственной политике», - написал Ерлан Карин на своей странице в соцсети, комментируя реализацию социальных инициатив Главы государства.

Отметим, пять социальных инициатив Президента, озвученных в Послании народу Казахстана, включили в себя увеличение размера минимальной заработной платы с 2022 года, стимулирование бизнеса к увеличению заработных плат своих работников, увеличение зарплат работников бюджетной сферы, а также разрешение перечисления части пенсионных накоплений выше порога достаточности на счет в «Отбасы банк» для последующей покупки жилья.

Рабига Нурбай