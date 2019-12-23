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Социальные и политические реформы, озвученные на заседании Нацсовета, своевременны - аким

23 Декабря 2019 12:13
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Социальные и политические реформы, озвученные на заседании Нацсовета, своевременны - аким

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким поселка Станционного Ардак Таскынбай сделал акцент на двух моментах выступления Касым-Жомарта Токаева на заседании Национального совета общественного доверия - это социальные и политические реформы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Именно мы, акимы, как представители власти, непосредственно работаем и соприкасаемся со всеми вопросами, нуждами, проблемами населения. Мне понравились два момента: социальные и политические реформы. Если конкретно остановиться на политических, то я согласен с многопартийной системой в Парламенте. Каждая партия, каждый оппонент несет информацию, касающуюся роста благосостояния, безопасности и жизнедеятельности простых граждан. И в рамках «Концепции слышащего государства» каждый должен быть услышан», - отметил А. Таскынбай.

По словам спикера, в своей практике, прежде чем вынести решение, он тоже советуется с членами общественного совета и активом поселка, с ветеранами и простыми гражданами.

«Социальные реформы, озвученные Главой государства на заседании Национального совета, очень актуальны и своевременны. Именно этого и ждет население. Но в то же время согласен, что нужно бороться с иждивенческим настроением отдельных граждан. Государственную социальную поддержку должны получить только нуждающиеся в этом. Очень много здоровых и умных граждан, которые не желают работать при имеющихся многочисленных и разносторонних вакансиях. Очень рад за государственную поддержку многодетных семей. В этом и заключается забота государства», - добавил аким.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Первый пакет реформ,
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Автор:

Оксана Матасова

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