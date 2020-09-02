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Социальную направленность Послания Главы государства отметил эксперт

2 Сентября 2020 09:23
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Социальную направленность Послания Главы государства отметил эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приоритетным направлением Послания народу Казахстана стали вопросы экономики и государственного управления, сохранения уровня доходов населения и справедливого перераспределения национального дохода. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Ермек Токтаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня весь мир переживает сложный этап формирования новой глобальной конъюнктуры в политике и экономике. Это требует новых управленческих решений и подходов. В Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента это было наглядно продемонстрировано», - сказал Ермек Токтаров.

Спикер подчеркивает, что приоритетным направлением Послания народу Казахстана стали вопросы экономики и государственного управления, сохранения уровня доходов населения и справедливого перераспределения национального дохода.

«Как отметил Глава государства, «период монетарных излишеств канул в Лету». Рационализация государственных расходов в первую очередь затронет сам государственный аппарат и квазигоссектор, количество сотрудников в которых планируется сократить на 10% уже в этом году. В ближайшей перспективе расходы на выполнение государством социальных обязательств будут возрастать. Так, предполагается повышение заработной платы работников сфер здравоохранения и образования. С 2021 года 700 тысяч граждан смогут использовать свои пенсионные накопления в ЕНПФ на приобретение жилья, лечение или для передачи в управление финансовым компаниям. На программу приобретения жилья «5-10-25» будет выделено 390 млрд тенге», -добавил Ермек Токтаров.

Он также отметил, что особое внимание будет уделено детям – их дошкольному и школьному образованию, а также защите их прав, в том числе и в интернет-пространстве. Президент поручил Правительству приступить к созданию Социального кодекса страны, будет внедрен цифровой «социальный кошелек» гражданина.

«Как видим, социальная сфера в ближайшее время будет претерпевать существенные изменения, которые нацелены на обеспечение благосостояния всех граждан. Эти изменения предполагается осуществлять через проведение постепенных реформ. Ведущими трендами в политической модернизации Казахстана в ближайшее время должны стать нацеленность на результативность, повышение транспарентности деятельности органов власти, а также повышение роли граждан в процессе управления. В преддверии 30-летия независимости государства народ Казахстана сталкивается с новыми вызовами. Послание Президента РК отражает приверженность государства его социальному характеру и следование закрепленным в Конституции ценностям человека, его жизни и здоровья. Единство народа и справедливое распределение благ и ответственности станут важнейшими условиями благополучия нации», - заключил Ермек Токтаров.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.


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#Президент Казахстана   #Общество   #Послание Президента РК-2020  
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Серик Сабеков

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