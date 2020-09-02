Социальную направленность Послания Главы государства отметил эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приоритетным направлением Послания народу Казахстана стали вопросы экономики и государственного управления, сохранения уровня доходов населения и справедливого перераспределения национального дохода. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Ермек Токтаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня весь мир переживает сложный этап формирования новой глобальной конъюнктуры в политике и экономике. Это требует новых управленческих решений и подходов. В Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента это было наглядно продемонстрировано», - сказал Ермек Токтаров.

Спикер подчеркивает, что приоритетным направлением Послания народу Казахстана стали вопросы экономики и государственного управления, сохранения уровня доходов населения и справедливого перераспределения национального дохода.

«Как отметил Глава государства, «период монетарных излишеств канул в Лету». Рационализация государственных расходов в первую очередь затронет сам государственный аппарат и квазигоссектор, количество сотрудников в которых планируется сократить на 10% уже в этом году. В ближайшей перспективе расходы на выполнение государством социальных обязательств будут возрастать. Так, предполагается повышение заработной платы работников сфер здравоохранения и образования. С 2021 года 700 тысяч граждан смогут использовать свои пенсионные накопления в ЕНПФ на приобретение жилья, лечение или для передачи в управление финансовым компаниям. На программу приобретения жилья «5-10-25» будет выделено 390 млрд тенге», -добавил Ермек Токтаров.

Он также отметил, что особое внимание будет уделено детям – их дошкольному и школьному образованию, а также защите их прав, в том числе и в интернет-пространстве. Президент поручил Правительству приступить к созданию Социального кодекса страны, будет внедрен цифровой «социальный кошелек» гражданина.

«Как видим, социальная сфера в ближайшее время будет претерпевать существенные изменения, которые нацелены на обеспечение благосостояния всех граждан. Эти изменения предполагается осуществлять через проведение постепенных реформ. Ведущими трендами в политической модернизации Казахстана в ближайшее время должны стать нацеленность на результативность, повышение транспарентности деятельности органов власти, а также повышение роли граждан в процессе управления. В преддверии 30-летия независимости государства народ Казахстана сталкивается с новыми вызовами. Послание Президента РК отражает приверженность государства его социальному характеру и следование закрепленным в Конституции ценностям человека, его жизни и здоровья. Единство народа и справедливое распределение благ и ответственности станут важнейшими условиями благополучия нации», - заключил Ермек Токтаров.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.