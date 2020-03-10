Социальную инфраструктуру в шаговой доступности развивают в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде, в Пришахтинске, откроется физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами. В этом же районе действует частная школа. А государственные ясли-сад стали пилотной инклюзивной площадкой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Власти в партнёрстве с предпринимателями развивают окраины областного центра, чтобы обеспечить жителей качественными услугами в шаговой доступности.

Социальные объекты Октябрьского района посетил аким области Женис Касымбек. Главу региона интересовало, что ещё нужно сделать для создания доступной инфраструктуры.

ФОК в 22-м микрорайоне Пришахтинска на свои средства строит предприниматель Владимир Нефёдов. Бизнесмен вырос в этом районе и его заботит настоящее и будущее родных мест.

«Открытие планируем в этом году. В трёхэтажном здании спорткомплекса предусмотрены два бассейна: 14-метровый для аквааэробики и 25-метровый для плавания. Оборудуем зал борьбы, массажные кабинеты, фитнес-зал. Дети из малообеспеченных семей будут посещать занятия бесплатно», - рассказал директор ТОО «Атлант Билдинг» Владимир Нефёдов.

Предприниматель также намерен развивать дворовые клубы со спортивным уклоном.

«Ваши инициативы - яркий пример программы «Рухани жаңғыру». И мы поддержим такие проекты», - подчеркнул Женис Касымбек.

Аким области заехал в действующую детско-юношескую спортивную школу. Здесь ему рассказали о достижениях молодых спортсменов. Воспитанники занимаются девятью видами спорта. Среди них есть участники чемпионатов мира, члены национальной сборной.

По словам руководителя ДЮСШ Асхата Ахметова, в Пришахтинске не хватает борцовского зала. Женис Касымбек обещал решить этот вопрос.

Аким области также побывал в учреждениях здравоохранения и образования. Осмотрел новую детскую поликлинику, которая обслуживает жителей Пришахтинска, Сортировки и Майкудука. Медорганизация оснащена современным оборудованием для обследования зрения и проведения лор-операций.

Женис Касымбек поинтересовался, какие специалисты больше всего востребованы, и есть ли позитивные перемены после внедрения ОСМС.

«Чаще обращаются к педиатрам и терапевтам. После внедрения ОСМС стали больше проводить КТ и МРТ. Если раньше в месяц было по три-четыер таких процедуры, то в январе этого года их количество увеличилось в 10 раз. Благодаря системе медстрахования расширился перечень анализов, которые делает наша лаборатория», - отметила директор поликлиники Марина Матвейчук.

Аким области ознакомился с организацией работы частной школы Bastau, в которой размещён госзаказ. Вопросы развития инклюзивного образования обсуждались в ходе посещения государственных яслей-сада «Алмагуль». В дошкольном учреждении воспитываются более 200 детей с особыми потребностями.

Женис Касымбек также посетил спорткомплекс «Локомотив» в Сортировке. На его базе действует ДЮСШ массовых видов спорта. После ремонта стало возможно принимать республиканские соревнования по футболу. Имеются бассейны для взрослых и детей. Летом школа организовывает спортивный лагерь.

По итогам объезда аким области дал поручения по развитию социальной инфраструктуры в Октябрьском районе.