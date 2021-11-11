Социальное жилье не подключено к инженерным сетям и остается незаселенным в Туркестанской области - Счетный комитет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета подведены итоги аудита использования бюджетных средств, выделенных Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой сайт Счетного комитета.

В данном регионе, связи с переносом областного центра в город Туркестан и соответствующим увеличением бюджетных инвестиций возросло количество объектов строительства в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, жилья, а также системы транспортных и инженерных коммуникаций, озеленения, благоустройства и жилых домов. Планируется дальнейшая реконструкция и застройка духовно-культурного центра города.

Вместе с тем, аудитом установлено, что за период реализации Программы развития при общем освоении средств на уровне 99,0 %, показатель достижения целевых индикаторов составил 80,1 %, свидетельствующее о слабой зависимости между освоением средств и достижением целевых индикаторов.

«В результате приобретения в конце 2020 года по Госпрограмме «Нурлы жер» 160 квартир на общую сумму порядка 2,0 млрд тенге для социально уязвимых слоев населения и (или) малообеспеченных многодетных семей, не подключенных к инженерным сетям, остаются незаселенными до сегодняшнего дня. Кроме того, несоблюдение положений этой Госпрограммы в части отсутствия софинансирования из местного бюджета привело к не приобретению еще 78 квартир», - говорится в сообщении.

В итоге на 1 августа текущего года 238 из 3 330 очередников этой категории (или 7%), при полном освоении бюджетных средств, выделенных для этих целей, не обеспечены социальным жильем.

В 151-ом из 697-ми населенных пунктов области (21,7%) подача воды осуществляется по графику, что негативно влияет на качество жизни их населения.

Наряду с этим, в 172 населенных пунктах отмечается дефицит мощности электроэнергии, в результате более 250 тыс человек(12,3%) не обеспечиваются качественным электроснабжением.

«Вследствие некачественного планирования, а также принятия в эксплуатацию несоответствующих требованиям эксплуатирующей организации объектов газоснабжения в 2018-2020 годах, только семь объектов из 111 своевременно подключены к централизованному газоснабжению. Более того, 43 построенных объекта на момент аудита не функционировали», - сказано в сообщении.

В результате без ожидаемого доступа к газу оказалось порядка 168 тыс жителей области и соответственно не достигнут эффект от использования затраченных бюджетных средств.

«Построенные в 2020 году подъездные железнодорожные пути в рамках ДКБ 2020 для обеспечения отстоя вагонов нефтехимического завода на станции Бадам Ордабасинского района не используются по назначению. В этой связи бюджетные средства на сумму 1 млрд тенге затрачены неэффективно», - отмечено в публикации.

В 2018-2020 годах из-за неравномерного планирования строительства школ, сложился угрожающий рост дефицита ученических мест в городе Туркестане, Сайрамском и Сарыагашском районах. Отмечается ряд системных проблем в техническом оснащении школ региона.

«Кроме того, установлены факты необоснованного субсидирования сельхозпроизводителей, а также ненадлежащего мониторинга использования субсидий, приведшее к перепродаже просубсидированного скота, неиспользованию поливного оборудования, к затягиванию ввода инвестиционных объектов, что нивелирует эффект господдержки развития сельхозпроизводителей на сумму 1,3 млрд тенге. Допускались факты отзыва электронных счет – фактур, использованных 8 сельхозпроизводителями для подтверждения получения субсидий в общей сумме 0,2 млрд тенге, что указывает на признаки схемы для необоснованного получения субсидий», - указано в сообщении.

Выделяемые ежегодно целевые трансферты из республиканского бюджета в сфере здравоохранения не повлияли на показатели роста ожидаемой продолжительности жизни, которые в Туркестанской области по сравнению с другими регионами Республики находятся на последних позициях.

По итогам аудита, Счетным комитетом даны соответствующие рекомендации Правительству по совершенствованию законодательства. Акиму Туркестанской области поручено принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, и рассмотрению ответственности должностных лиц, допустивших нарушения действующего законодательства.

В органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, направлены материалы по 19 фактам нарушений.

По отдельным фактам нарушений Счетным комитетом принято решение о передаче материалов государственного аудита в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.