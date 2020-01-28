Социально-значимые вопросы города подняли алматинцы на встрече с районным акимом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы состоялась первая отчетная встреча акима Жетысуского района Максата Кикимова с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акимата города, в ходе встречи внимание было уделено разработке трехлетнего мастер-плана по развитию Жетысуского района.

Заместитель акима города Ержан Бабакумаров, который также участвовал во встрече, в своем выступлении особо подчеркнул важность документа для реализации масштабных проектов, призванных улучшить качество жизни в районе.

По его словам, подобные встречи способствуют более качественной проработке стратегических документов, так как позволяют учитывать потребности жителей.

В трехлетний план развития района вошли проекты по строительству медицинских и учебных учреждений, модернизации инженерных сетей и другие важные направления. Новый документ позволит пошагово реализовывать поставленные задачи.

В ходе встречи жителями поднимался ряд вопросов по ремонту дорог, освещению улиц, работе городского общественного транспорта и КСК, благоустройству, а также по улучшению систем здравоохранения, образования и экологической ситуации.

Так, согласно озвученной информации, в текущем году запланирован капитальный ремонт пешеходных зон по ул. Казыбаева. Запланирован текущий ремонт пяти скверов по ул. Актанова, Боткина, Бурундайская Казыбая и в микрорайоне Кокжиек. Вместе с тем, планируется строительство парковой зоны в микрорайоне Коккайсар и обустройство прудов в микрорайоне Кемель.

Следует отметить, что в Алматы с 27 января по 10 февраля проходят отчетные встречи всех акимов районов. Основными целями и задачами встреч является соблюдение принципов открытости, прозрачности, ответственности, подотчетности исполнительных органов перед населением, создание доверительных отношений и ведение прямого диалога в рамках реализации поставленных Главой государства задач по продвижению концепции «Слышащего государства».

Отметим, сегодня также прошла отчетная встреча Бостандыкского района Алтая Рахимбетова с населением. В мероприятии участие принял аким города Бакытжан Сагинтаев, который назвал дату своей очередной встречи с горожанами.