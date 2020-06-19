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Социально значимые категории дел будут рассматриваться в первую очередь – Минюст

Автор:  
Серик Сабеков
19 Июня 2020, 11:46
Социально значимые категории дел будут рассматриваться в первую очередь – Минюст

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Социально значимые категории дел будут рассматриваться в первую очередь. Об этом сообщил министр юстиции Марат Бекетаев на отчетной встрече перед населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил министр, проработаны поправки в Закон об исполнительном производстве, направленные на совершенствование исполнительного производства, организация деятельности ЧСИ (частный судебный исполнитель) и палат по обеспечению приоритетности исполнения социально-значимых категории дел.

Вместе с тем, как отметил глава Минюста, по Закону «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства» усилен контроль уполномоченного органа (МЮ РК) и надзор со стороны прокуратуры, что способствует повышению ответственности частных судебных исполнителей.

Как отметил министр, новым законом предусмотрена регламентация порядка снятия ограничительных мер, в том числе по возращенным исполнительным документам по заявлению взыскателя, а также устранение пробелов и коллизии. Закон об исполнительном производстве принят Парламентом, на данный момент готовится к направлению на рассмотрение Президента.

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