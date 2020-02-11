Социально-ответственный бизнес: как работает мастерская по переработке пластиковых отходов в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Можно ли в Казахстане решить проблему пластиковых отходов и еще зарабатывать на этом? В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» основатель проекта по переработке пластиковых отходов Rocket Plastic Данияр Бакимов рассказал о том, какие товары получаются из переработанного пластика, и есть ли помощь в этом вопросе от населения.

Компания Rocket Plastic была основана в 2018 году. В мастерской по переработке пластиковых отходов налажен полный цикл производства: от оборудования до конечного продукта.

Основная миссия компании заключается в изменении сознания населения в сторону бережливого потребления и осознанного отношения к окружающей среде через производство товаров народного потребления из переработанного пластика

- Данияр, проект работает уже второй год. Каковы результаты на сегодня?

- Мы смогли наладить сбор пластика у населения у себя в мастерской. Следующим этапом планируем установку контейнеров-сеток для пластика в городе. В пилотном режиме установили один контейнер в жилом комплексе, отрабатываем логистику. В нашей линейке продуктов уже более 25 видов изделий из переработанного пластика. Мы также научились брендировать наши изделия, что вызывает интерес со стороны корпоративного сектора. Новым вызовом для нас стал переход на высокомаржинальную продукцию. Наше конструкторское бюро уже имеет возможность выпускать линейку локальных станков для переработки пластика, и мы уже выполнили ряд заказов в образовательных целях, а также есть кейсы для бизнеса.

- Какие у вас планы в дальнейшем?

- Планируем выходить на рынок с коробочным решением по открытию мини мастерских по переработке пластика. Считаем, что в регионах это будет интересно. Мы видим большой потенциал в сфере производства мебели из переработанного пластика, а также в создании альтернативы традиционным материалам, так называемым экопанелям из переработанного пластика. Это хорошая возможность заменить ДСП, ЛСДП, которые производят из дерева и применяют формальдегид. К тому, же мы стали присматриваться к производству нетканых материалов из полиэфиров. К примеру, из вторичных ПЭТ бутылок в ближайшем будущем мы планируем создавать синтепон и холлофайбер. Рынок сбыта огромен.

- Какова основная цель Вашего проекта?

- Основной целью проекта является создание продуктов из одноразового пластика с долгосрочным применением. Пластик по своим свойствам замечательный материал, его необходимо применять в производстве очень устойчивой продукции.

- Где вы берете сырье для переработки? На каком сырье работаете?

- В основном мы получаем сырье от населения, которое уже научилось или только учится сортировать отходы на дому. Это хороший сигнал, ведь осознанных людей становится все больше. Также мы работаем с корпоративным сектором по сбору пластика. Есть ряд контрактов с крупными компаниями. Например, мы забираем пластиковые отходы у Air Astana. В целом, мы принимаем практически все виды пластика. Более подробно можно узнать в наших аккаунтах в соцсетях, а также в нашем телеграм-канале, где мы отвечаем на все возникающие вопросы.

- Какую продукцию производите из пластика?

- Сейчас мы больше сосредоточены на производстве экопанелей. Каждая панель спасает от попадания на полигон от 7 килограммов пластика. Такие панели, мы применяем при производстве столешниц для наших столов.

- Расскажите, пожалуйста, о Вашей дальнейшей работе?

- Планов много, будем развиваться дальше. Планируем объединяться с крупными заводами по переработке пластиковых отходов. В бизнесе очень важна синергия, поэтому мы с партнерами решили объединиться. Созданное нами предприятие до конца 2020 года выйдет на объемы переработки в 300 тонн в месяц. Мы с инициативой помочь экологии превратились в социально-ответственный бизнес. Сегодня в стране уделяется большое внимание социально-ответственному бизнесу. Чего только стоит внимание со стороны Президента Касым-Жомарта Токаева. Это хороший сигнал для рынка.

- Сколько человек работает в Вашей команде? Где находится мастерская?

- На сегодняшний день в основной команде нас трое. Мастерская находится в технопарке КазНТУ имени Каныша Сатпаева.

- Представлены ли вы еще в каких-то городах?

- На сегодняшний день компания Rocket Plastic представлена только в Алматы. К нам часто поступают запросы на открытие мастерских, а также на производство оборудования. Но, все это, как правило, заканчивается разговорами.

- Благодарю за интервью!