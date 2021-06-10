Социально-экономическое развитие РК: активизировать работу поручил Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Планируется рассмотрение итогов социально-экономического развития страны за шесть месяцев на уровне Главы государства. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Экономика Казахстана демонстрирует положительный рост. За пять месяцев рост составил 1,6% к соответствующему периоду прошлого года. Основными драйверами роста экономики стали обрабатывающая промышленность – рост на 7,2%, машиностроение 21,1%, в том числе в автомобилестроение 26,4% и производство прочих транспортных средств, включая локомотивы и вагоны 54,9%. Высокую динамику в обрабатывающем секторе показали такие отрасли как химическая промышленность на 9,8%, легкая промышленность 5,5%, металлургия 2,7%, фармацевтика 25,7% и нефтепереработка 3,4%», - сказал в ходе заседания Правительства Премьер-Министр Аскар Мамин.

Также Аскар Мамин отметил, что обеспечены высокие темпы роста в строительном секторе на 11,3% и вводе в эксплуатацию жилья на 12,5% или 4,6 млн кв.м. В сельском хозяйстве наблюдаются стабильные темпы роста на 3,1%. Рост инвестиций в основной капитал составил 25,5% без учета горнодобычи.

«Второй месяц подряд наблюдаются положительные темпы роста в секторе услуг: в торговле и связи. По итогам января-мая по всем 7 основным макропоказателям отмечается рост в Мангистауской области и Шымкенте. По 6 основным показателям отмечается рост в семи регионах. Это Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Жамбылская, Карагандинская, Павлодарская и Туркестанская области. По 5 показателям положительная динамика наблюдается в семи регионах. Это Атырауская, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Кызылординская, Северо-Казахстанская области и города Нур-Султан, Алматы. Наименьшие показатели у Западно-Казахстанской области», - отметил Премьер-Министр.

Аскар Мамин дал ряд поручений представителям госорганов и акиматов.

«Акиматам регионов следует не снижать заданные темпы роста. Для поддержания динамики роста необходимо продолжить работу по дальнейшей диверсификации экономики, привлечению инвестиций и созданию рабочих мест», - отметил глава Кабмина.

«Вместе с тем, зафиксирован рост в уровне инфляции ввиду увеличения цен на ряд товаров и платных услуг. Акиматам регионов совместно с госорганами поручаю принять действенные меры по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, стимулированию производства продуктов питания и насыщению ими внутреннего рынка. Агентству по защите и развитию конкуренции совместно с акиматами регионов своевременно пресекать факты необоснованного роста цен на социально-значимые продовольственные товары», - поручил он.

Также по словам Аскара Мамина, исполнение бюджета по доходам сложилось на уровне 101,6% к плану текущего года.

«Поручаю администраторам обеспечить плановое ежемесячное освоение. Хочу обратить ваше внимание, что предполагается рассмотрение итогов социально-экономического развития страны за 6 месяцев на уровне Главы государства. Поручаю министерствам и акиматам активизировать работу и принять соответствующие меры по реализации задач, поставленных Главой государства по достижению запланированных показателей роста национальной экономики», - подчеркнул Аскар Мамин.