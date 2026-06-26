Собственное жилье до 35 лет: Отбасы банк помог более 283 тысячам молодых казахстанцев

За время работы Отбасы банка собственным жильем обзавелись 283 357 молодых казахстанцев в возрасте до 35 лет. Это 42,5% от всех заемщиков банка. Только за последние 2,5 года новоселье отметили 67 982 молодых казахстанца, передает Kazinform.

Вопросы обеспечения жильем молодежи обсудили в Мажилисе РК, на расширенном заседании фракции партии Respublika под председательством Айдарбека Ходжаназарова.

Председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова в своем выступлении подчеркнула взаимосвязь между обеспеченностью молодых семей жильем, уровнем рождаемости и благоприятной демографической ситуацией. Депутаты и молодежные лидеры также обсудили экономику будущего, искусственный интеллект, предпринимательство, образование, занятость, здоровье и жилье.

Фото: Отбасы банк

Заметную роль в решении жилищного вопроса молодежи сыграла программа «Наурыз», стартовавшая в 2024 году по поручению Главы государства. Из 20 302 займов, выданных всего по этой программе, 61%, или 12 450 кредитов получили казахстанцы в возрасте до 35 лет.

— Для нас это не просто цифры. За каждой из них стоит реальная история человека, который обрел свой дом. Когда молодые люди покупают квартиру, они связывают свое будущее с Казахстаном, со своим городом. Поэтому каждая молодая семья, отметившая новоселье, это вклад в развитие страны, — отметила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.

Также значительной поддержкой для молодежи стали региональные программы. Отбасы банк реализует их совместно с местными акиматами. Они охватывают 17 регионов страны и ориентированы на специалистов социальной сферы: педагогов, медиков, журналистов, работников культуры, спорта, коммунальной сферы, полицейских и спасателей. Условия доступные: первоначальный взнос от 10%, ставка по займу — 5% годовых. Благодаря этим программам жильем обеспечены 12 400 молодых семей. Общий объем финансирования составил 258,2 млрд тенге: 214,8 млрд тенге (83%) выделили акиматы и еще 43,4 млрд тенге (17%) — Отбасы банк.

В качестве национального института развития Отбасы банк активно распределяет квадратные метры среди граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилье. За последние девять месяцев арендные и кредитные квартиры получили 16 349 семей. Все они долгое время ждали свое жилье. Еще 8 377 квартир находятся на этапе распределения и в ближайшее время обретут своих хозяев.

Спрос на жилье в Казахстане по-прежнему высок. На учете нуждающихся в жилье состоят 1 067 327 человек, из них 53% нуждающихся в жилье — это молодежь.

Коллаж: Kazinform

Отмечается, что накопить на жилье и купить его по доступным условиям помогает система жилищных строительных сбережений Отбасы банка. Сегодня депозиты в банке открыты у 1,5 млн молодых казахстанцев в возрасте от 18 до 35 лет.