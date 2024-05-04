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    18:05, 03 Май 2024 | GMT +6

    Сколько воды накопилось в водохранилищах Казахстана и куда ее направят?

    водохранилище Боген в Туркестанской области
    Фото: ГКП «Туран су»

    В Министерстве водных ресурсов и ирригации РК рассказали о ситуации на водохранилищах страны на сегодня. Как заявили в ведомстве, собранную в водохранилищах воду направят на нужды сельского хозяйства и промышленности, передает агентство Kazinform.

    По информации Минводы, специалисты Западно-Казахстанского филиала «Казводхоза» проводят безопасный пропуск паводковых вод. Вторая волна половодья в регионе продолжается. Четыре крупных водохранилища области наполнены на 90%.

    Уровень реки Жайык в городе Уральск составляет 806 см. За сутки он снизился на 7 см.

    В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.

    Из защитной дамбы Астаны в реку Есиль сбрасывается 4,75 млн кубометров воды в сутки.

    В Северо-Казахстанской области 2 крупных водохранилища полны на 100% и работают в транзитном режиме. Вторая волна половодья на реке Есиль продолжается.

    Уровень реки Есиль в черте города Петропавловск – 1208 см. За сутки он снизился на 30 см.

    В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 96%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.

    В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет около 83%. Половодье продолжается.

    В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 44,4%. В регионе продолжается половодье. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу продолжаются попуски в реку Ертис. Вcе водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.

    В Карагандинской области 3 крупных водохранилища полны на 98,5%. Все они работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.

    В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья в регионе прошел.

    На водохранилищах продолжаются дежурства и мониторинг водохозяйственной обстановки специалистами «Казводхоза».

     

    Теги:
    Сельское хозяйство Минводы и ирригации РК Регионы Казахстана Вода Водохранилище
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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