Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Соболезнования семье Рубена Андриасяна выразил Касым-Жомарт Токаев
26 Мая 2022 09:55

Соболезнования семье Рубена Андриасяна выразил Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста Казахстана Рубена Андриасяна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования коллективу Национального русского театра драмы имени М. Лермонтова в связи с кончиной народного артиста Казахстана, театрального режиссера, профессора Рубена Суреновича Андриасяна.

«Выдающийся режиссер-постановщик и замечательный педагог, Рубен Суренович внес неоценимый вклад в развитие театрального искусства. Более четверти века возглавлял театр драмы имени М. Лермонтова, поставил свыше сотни произведений на различных сценах в стране и за рубежом. Рубен Суренович неизменно оставался человеком прекрасных душевных качеств. Свое отношение к работе и жизни он щедро передавал молодому поколению. Светлая память о Рубене Суреновиче навсегда сохранится в наших сердцах», – говорится в телеграмме.


Читайте также
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан
Военнослужащие возложили цветы к памятнику на родине Сагадата Нурмагамбетова
Касым-Жомарт Токаев принял основателя и гендиректора Binance Чанпена Чжао
Сменился завотделом военной безопасности и обороны Совбеза РК
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту США
Президент Казахстана обратился к участникам Всемирного экономического форума
Главе государства доложили об исполнении его поручений по реформированию КНБ
Более 1 тыс. коррупционных преступлений зарегистрировано с начала года в Казахстане

Лента новостей

Архив