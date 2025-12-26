Соблюдение закона как личный выбор: открытый разговор со студентами состоялся в области Абай

В формате открытого диалога представители органов прокуратуры, следственных и аналитических подразделений, управления внутренней политики встретились со студентами, чтобы на конкретных примерах разобрать, почему соблюдение закона является не абстрактным требованием, а важнейшим условием личной безопасности и устойчивого будущего общества.

Заместитель руководителя управления внутренней политики Арман Жемагулов, выступавший в роли модератора встречи, отметил, что соблюдение принципа «Закон и порядок» должно стать обыденностью каждого казахстанца.

— Сегодня мы проводим встречу со студентами. Встречу решено было назвать «Қауіпсіз орта және жарқын болашақ» (Безопасная среда и светлое будущее). Соблюдение законов — это ответственность каждого гражданина. Глава государства отмечал, что культура граждан и, особенно, молодежи должна быть направлена на созидание. Наша ключевая задача — придерживаться принципа «Закон и порядок», следуя честности и справедливости. Бауыржан Момышулы говорил: «Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бағынған құл болмайды» (Не бывает страны без порядка, а тот, кто подчиняется дисциплине, не станет рабом), подчеркивая важность соблюдения закона, — сказал Арман Жемагулов.

В ходе встречи студентам продемонстрировали несколько короткометражных фильмов, в которых рассказывалось о распространении наркотиков — этот вид правонарушений особенно опасен для молодежи — и о мошенниках, которые продолжают искать способы обмана граждан.

Фото: УВП области Абай

Старший прокурор Айдос Саттаров отметил, что распространение синтетических наркотиков — один из самых распространенных видов правонарушений.

— Употребление наркотиков влечет за собой непоправимый вред здоровью и вызывает тяжелые заболевания — гепатиты, инсульт, цирроз печени. Кроме того, употребление наркотических средств может привести к суициду. Средняя продолжительность жизни наркомана — не более пяти лет. Между тем, распространители зелья продолжают говорить о том, что наркотики безвредны. Это ложь. Каждый последующий прием наркотика лишь больше и больше вырабатывает у человека привычку, становящуюся патологической, — отметил спикер.

Участники встречи также отметили, что сотрудники правоохранительных органов никогда не будут звонить гражданам и требовать у них доступ к их персональным данным. Передача таких данных, напомнили спикеры — это открытые ворота для мошеннических действий.

— Мошенники, как и распространители наркотиков, нацелены на молодежь. Особенное распространение сейчас получили дипфейки — когда при помощи искусственного интеллекта можно создать правдоподобное видео с любым лицом в кадре. Очень часто мошенники прикрываются личностями известных людей, а также сотрудниками правоохранительных органов. Пример: обманутый мошенниками обычный гражданин Гонконга перевел им на счет 25 миллионов долларов. Это не фантастика — это наша повседневная жизнь, — сказал руководитель следственного управления департамента экономических расследований по области Абай Медет Орынбасаров.

Фото: УВП области Абай

Участники встречи обсудили со студентами различные варианты мошенничества и способы противостояния ему. Также молодые люди задали специалистам интересующие их вопросы.

По итогам встречи участники сошлись во мнении, что такие диалоги способствуют формированию зрелой гражданской позиции и помогают молодежи осознанно выбирать путь созидания, где закон и порядок становятся не формальностью, а естественной частью повседневной жизни и залогом безопасного и устойчивого будущего.