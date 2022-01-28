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Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании печами призвали в ДЧС Алматинской области

28 Января 2022 21:29
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Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании печами призвали в ДЧС Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области призвал жителей частных домов соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании печами в период отопительного сезона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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С наступлением зимнего периода отдельными категориями граждан для обогрева жилища используются различные виды топлива (дрова, уголь, газ и электричество), а также для приготовления пищи газовые плиты, электроплиты и т.п. в связи с чем возникают риски чрезвычайных ситуаций, которые приводят к гибели людей и детей.

На сегодняшний день, органами гражданской защиты, совместно с местными исполнительными органами, местной полицейской службой, волонтёрами и блогерами проводятся усиленные широкомасштабные профилактические работы с обходом всех 13 953 домов социально уязвимых слоев населения, в ходе которой проинструктировано 23 903 граждан.

Выявлено 1576 нарушений, из них устранены 1371 самостоятельно самими жильцами, что составляет 86% устраненных нарушений.

Помимо жилья социально уязвимых слоев населения, профилактической работой охвачены взятые на учет дома, из имеющих 394 514 домов подвержено обходу 220 305 жилых домов, в ходе которых проинструктировано более 225 тысяч граждан с раздачей корешков-предложений и т.д.

«При обходе некоторые жильцы не впускают в свои жилища, это конституционное право каждого, но соблюдать правила пожарной безопасности обязан каждый домовладелец, также пренебрежительное отношение некоторых жильцов к правилам безопасности приводит к печальным последствиям таким как пожары, отравления людей угарным газом, в том числе летальным исходам граждан», - сообщили в пресс-службе ДЧС и добавили, что в целом обстановка по пожарной безопасности в области стабильная, отопительный сезон продолжается.

Жителям предлагается выполнить следующие мероприятия:

- Запрещается эксплуатировать отопительную систему, имеющую повреждения, трещины, неисправные дверцы печей и т.д.

- У каждой печи на сгораемом полу перед топочной дверкой разместить предтопочный лист размером не менее 50х70 см.

- На чердаках дымовые трубы и стены, в местах прохождения дымовых каналов, оштукатурить и побелить.

- Очищать дымоходы от сажи непосредственно перед началом, а также в течение отопительного сезона не реже одного раза в три месяца.

- Не размещать горючие вещества, материалы, изделия и оборудование на расстоянии менее 1,25 метра от топочных отверстий печей и менее 0,7 метров до остальных нагретых частей печей.

- Не допускать размещения подготовленного для сжигания топлива, а также других горючих веществ и материалов на предтопочном листе.

В целях обнаружения распространения дыма, угарного и природного газа, рекомендуется установка датчиков по его обнаружению. По имеющимся датчикам определения дыма, угарного и природного газа, своевременно производить обслуживание (замена источников питания).


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#Алматинская область   #Безопасность   #Регионы   #МЧС   #ДЧС   #Отопительный сезон  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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