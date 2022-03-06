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Соблюдать правила безопасности на водоемах призвали граждан в Алматинской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
6 Марта 2022, 00:48
Соблюдать правила безопасности на водоемах призвали граждан в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области просит граждан соблюдать все правила безопасности на водоемах и воздержаться от выхода на поверхность тонкого льда из-за плюсовой температуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно прогнозу РГП « Казгидромет « на территории Алматинской области ожидается повышение температурного фона до +10 градусов. В связи с этим, ДЧС Алматинской области в целях недопущения несчастных случаев, а также предотвращения травмирования и гибели людей на тонком льду, просит граждан соблюдать все правила безопасности на водоемах и воздержаться от выхода на поверхность тонкого льда», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

В ДЧС также отметили, что 6-8 марта в горах и в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, местами снег, туман, гололед). Граждан призывают следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности.

Напомним, осадки прогнозируют на большей части территории Казахстана 6 марта.

Алматинская область   Безопасность   Регионы Казахстана   Общество   МЧС   ДЧС  
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