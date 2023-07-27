Собаку спасли при пожаре в коттедже в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня при пожаре в коттедже на правом берегу Астаны спасатели вытащили из огня собаку, передает МИА «Казинформ».

В соцсетях пользователи поделились фото собаки, которая получила ожоги при пожаре в коттедже в Астане. Огнеборцы спасли ее, а очевидцы вызвали по телефону ветеринаров на место, чтобы помочь животному.

Позже граждане написали в сети, что собака жива и ее отвезли в ветеринарную клинику. У нее сильно обгорели лапы.

Напомним, сегодня по улице Ер Косай произошло возгорание восьми бочек с бензином с переходом на кровлю двухэтажного коттеджа и кровлю жилого дома. Площадь горения кровли коттеджа 300 квадратных метров, площадь горения кровли общежития 500 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 15:47. В тушении задействовано 74 человека личного состава и 14 единиц техники ДЧС Астаны. Жертв и пострадавших нет.