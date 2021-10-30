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    12:35, 30 Октябрь 2021 | GMT +6

    Собака покусала 11-летнего мальчика в Павлодаре: он прикрыл собой младшую сестру

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре собака набросилась на школьников.Один ребенок пострадал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    В Павлодаре собака напала на двух школьников, которые шли на занятия рано утром. По словам 11-летнего мальчика, соседский пес внезапно выбежал на дорогу и набросился на них с семилетней сестрой.

    Старший брат прикрыл собой девочку, и собака укусила его за руку. Школьники сразу побежали домой и рассказали родителям, те вызвали полицию и скорую помощь. Врачи оказали медпомощь и отпустили мальчика домой.

    «Прибывшие на место происшествия полицейские установили владельца собаки, которого обязали поймать пса и привязать. Владельца привлекли к административной ответственности по статье 408 части 2 КРКоАП – за нарушение правил содержания и выгула домашних животных, из-за чего пострадал другой человек», - сообщили в областном департаменте полиции.

    Владельца собаки оштрафовали на 10 МРП – 29 170 тенге.

    Правоохранители уведомили сотрудников городской ветеринарной службы о случившемся.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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