Собака покусала 11-летнего мальчика в Павлодаре: он прикрыл собой младшую сестру

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре собака набросилась на школьников.Один ребенок пострадал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В Павлодаре собака напала на двух школьников, которые шли на занятия рано утром. По словам 11-летнего мальчика, соседский пес внезапно выбежал на дорогу и набросился на них с семилетней сестрой.

Старший брат прикрыл собой девочку, и собака укусила его за руку. Школьники сразу побежали домой и рассказали родителям, те вызвали полицию и скорую помощь. Врачи оказали медпомощь и отпустили мальчика домой.

«Прибывшие на место происшествия полицейские установили владельца собаки, которого обязали поймать пса и привязать. Владельца привлекли к административной ответственности по статье 408 части 2 КРКоАП – за нарушение правил содержания и выгула домашних животных, из-за чего пострадал другой человек», - сообщили в областном департаменте полиции.

Владельца собаки оштрафовали на 10 МРП – 29 170 тенге.

Правоохранители уведомили сотрудников городской ветеринарной службы о случившемся.