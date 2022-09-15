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    21:11, 14 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Собак и кошек начали бесплатно кастрировать и стерилизовать в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане началась бесплатная кастрация и стерилизация, как для домашних собак, кошек, так и для животных из приютов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

    Владельцам собак необходимо обращаться в КГП на ПХВ «Астана ветсервис» акимата Нур-Султана по а дресу: ул.20-40, дом 2/1.

    Телефон для предварительной записи: 28-59-70, 8747-623-53-57, 8775-986- 85-92.

    Владельцам кошек необходимо обращаться в ветеринарную клинику «Византия» по адресу: шоссе Коргалжын, дом 21/5.

    Телефон для предварительной записи: 8708-663-56-78.

    «Чтобы провести операцию, необходимо привести питомца полностью здоровым, обработанным от глистов и вакцинированным. Также следует не кормить животное (голодная диета) за 4-6 часов до операции», - говорится в сообщении.

    Теги:
    Общество Животные Астана для mail.ru
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