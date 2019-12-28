Со стороны Минздрава и акимата призыва о помощи не было - вице-министр о хирурге из Кыргызстана
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Новость о помощи специалиста из Кыргызстана прокомментировал вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы об этом узнали по новостям. Хочу официально заявить, что со стороны Министерства здравоохранения, управления здравоохранения и акимата Алматы такого призыва не было. Но мы узнали, что кто-то из родственников пострадавших изъявил желание, видимо, у них были личные контакты с этим специалистом», - отметил вице-министр.
Ранее в СМИ сообщалось о том, что известный в Кыргызстане хирург Сабырбек Жумабеков вместе с коллегами вылетел в Алматы для оказания помощи пострадавшим в авиакатастрофе.
27 декабря борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.
С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.
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