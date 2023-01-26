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Со смогом в Алматы будут бороться с помощью ветра

26 Января 2023, 22:23
Со смогом в Алматы будут бороться с помощью ветра

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Эксперты Алматы разработали архитектурно-градостроительное решение для очистки воздушного бассейна города от смога с учетом ветрового режима, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный научный сотрудник НИИ «Алматыгенплан» Лейла Рахимжанова в ходе презентации Генплана Алматы заявила, что эксперты проанализировали существующее положение мегаполиса и сделали обзор исследований по особенностям воздушной циркуляции.

«В результате выявлена плохая проветриваемость города, а местами и отсутствие ветра. Это означало, что необходимо его создание. Для этого были изучены физические законы движения воздушных масс, народные приемы и современные мировые аналоги. В результате были обозначены задачи по созданию принудительного движения воздушных потоков в трех направлениях: горизонтального, вертикального и горно-долинного, для осуществления которых были разработаны теоретические модели и созданы 3D изображения для компьютерного моделирования», - сказала она.

По ее данным, анализ компьютерного моделирования показал эффективность инновационных предложений, на основании которого сделаны общие рекомендации для градостроительного и архитектурно-строительного проектирования с учетом общей оценки ветрового режима в Алматы.

Все вышеперечисленное будет учтено при разработке технических заданий на мастер-планы пяти новых полицентров.


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