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Со 2 мая в Алматы начнется запись детей в бесплатные секции и кружки

Автор:  
Еламан Турысбеков
25 Апреля 2023, 10:30
Со 2 мая в Алматы начнется запись детей в бесплатные секции и кружки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 26 апреля стартует прием заявок от поставщиков для размещения государственного творческого и спортивного заказов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате города сообщили о завершении работы по переходу на новую информационную систему www.damubala.kz, предлагающую пользователям дополнительные возможности и удобства.

«С 3 марта 2023 года акимат Алматы передал полномочия для реализации государственного творческого заказа и государственного спортивного заказа районным акиматам. Передача координации госзаказов районам позволит избежать многих недочетов в процессе реализации программы. Например, были случаи приписок и некорректного отображения бесплатных секций и кружков», - отметили в пресс-службе акимата.

С 9:00 часов 26 апреля операторы запустят регистрацию заявок от предпринимателей на работу поставщиков в программе – как для тех, кто уже работал в ней ранее, так и новых желающих. С 18:00 часов 2 мая родители смогут начать записывать детей для посещения кружков и секций на портале.

«В соответствии с пунктом 12 Правил размещения государственного творческого заказа в творческих кружках для детей и юношества и их функционирования рассмотрение заявок и распределение ваучеров завершится при полном распределении объема средств для государственного заказа, предусмотренных в бюджете оператора на соответствующий год», - добавили в ведомстве.

Для родителей и поставщиков Алматы работает служба поддержки разработчика платформы в Telegram: для родителей, для поставщиков.

Дополнительные контакты для справок:

- Управление спорта города Алматы: 2924167;

- Управление культуры города Алматы: 2720317;

- Аппарат акима Алатауского района города Алматы: 2998649;

- Аппарат акима Алмалинского района города Алматы: 2725698;

- Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы: 3032558;

- Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы: 2755068;

- Аппарат акима Жетысуского района города Алматы: 3842760;

- Аппарат акима Медеуского района города Алматы: 2916494;

- Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы: 3074553;

- Аппарат акима Турксибского района города Алматы: 2231115;

- Разработчик платформы DamuBala: +77750075920.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что для организации кружков и секций для детей в этом году в городе выделено 16,2 млрд тенге.


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